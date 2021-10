Choroby psychiczne u młodzieży. Szokujące statystyki

Zaburzenia lękowe, depresja, problemy behawioralne: według Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) jedna na siedem młodych osób w wieku od 10 do 19 lat cierpi na zdiagnozowane zaburzenia psychiczne. To około 80 mln nastolatków w wieku od 10 do 14 lat oraz 86 mln nastolatków w wieku 15-19 lat - wynika z opublikowanego raportu na ten temat.

Według UNICEF co roku na całym świecie około 46 tys. młodych ludzi w tym wieku odbiera sobie życie - jedna młoda osoba co jedenaście minut. W grupie wiekowej 15-19 lat samobójstwo jest czwartą najczęstszą przyczyną śmierci po wypadkach drogowych, gruźlicy i przemocy.

"Wierzchołek góry lodowej"

Organizacja łączy to bezpośrednio ze skutkami pandemii: "Według najnowszych dostępnych danych UNICEF co najmniej jedno na siedmioro dzieci na świecie jest bezpośrednio dotknięte lockdownem, a ponad 1,6 miliarda dzieci poniosło straty w edukacji" - czytamy w raporcie. Zakłócenie dotychczasowego trybu życia, edukacji i rekreacji, jak również obawy o dochody rodziny i zdrowie powodują strach, gniew i troski o przyszłość. Wpływ pandemii jest poważny i będzie odczuwalny "przez wiele lat" - ostrzega UNICEF.

Konsekwencje pandemii dla psychiki dzieci i młodzieży to "tylko wierzchołek góry lodowej" - twierdzi dyrektor wykonawcza UNICEF, Henrietta Fore. Jeszcze przed pandemią zbyt wiele dzieci cierpiało z powodu stresu psychicznego. Rządy nie inwestują wystarczająco dużo w zdrowie psychiczne - według raportu rządy na całym świecie przeznaczają na ten cel mniej niż dwa procent swoich budżetów na zdrowie. Nie przywiązuje się również wystarczającej wagi do związku między zdrowiem psychicznym a późniejszym życiem.

Opustoszałe szkoły w czasie pandemii. Nauka zdalna u wielu uczniów powoduje frustrację

Skutki ekonomiczne

Według raportu cierpienie psychiczne dzieci i młodzieży niesie ze sobą również niekorzystne skutki ekonomiczne. London School of Economics szacuje, że gospodarki ponoszą szkody w wysokości prawie 390 miliardów dolarów rocznie z powodu zaburzeń psychicznych, które prowadzą do niepełnosprawności lub śmierci młodych ludzi.

- Promowanie zdrowia psychicznego młodych ludzi nie jest luksusem, ale ważnym wkładem w ich dobre samopoczucie, rozwój i udział w naszym społeczeństwie - uważa Christian Schneider, dyrektor wykonawczy UNICEF Niemcy. - Musimy wydobyć tę kwestię z kącika tabu i dać dzieciom i młodzieży wsparcie, którego potrzebują - dodaje.

UNICEF wezwał rządy, sektor prywatny i społeczeństwo do lepszej ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Pilnie potrzebne są większe inwestycje, nie tylko w sektorze zdrowia. "Milczenie na temat chorób psychicznych musi zostać przerwane" - postuluje organizacja. Dyrektor wykonawcza Henrietta Fore podkreśla, że "dobre zdrowie psychiczne jest kluczowe dla dzieci po to, by mogły wykorzystać swój potencjał".

(DPA, KNA, AFP / du)