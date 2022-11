Chersoń. Powrót do wyzwolonego miasta

W Chersoniu nie byłem od roku. Powrót do domu po tak długim czasie byłby dla mnie ogromnym przeżyciem nawet w czasie pokoju. Ale moje rodzinne miasto znajduje się w centrum wojny.

W połowie listopada armia ukraińska wróciła do Chersonia, a wojska rosyjskie wycofały się na lewy brzeg Dniepru. Od tego czasu mieszkańcy codziennie ściskają ukraińskich żołnierzy, proszą o autografy, ustawiają się w kolejkach po wodę i pomoc humanitarną. Uczą się ukrywać przed ostrzałem artyleryjskim i opowiadają o swoim życiu podczas dziewięciomiesięcznej okupacji.

Punkty kontrolne na drodze do domu

Chersoń pozostaje miastem zamkniętym, dostęp do niego jest nadal ograniczony. Wojsko i policja mówią o „środkach stabilizacyjnych”. Dziennikarze i pracownicy organizacji humanitarnych wpuszczani są do miasta wyłącznie pod eskortą wojskową.

Most Antonowski w Chersoniu został wysadzony w powietrze przez wycofujących się Rosjan.

Szosa prowadząca do sąsiedniej stolicy regionu, Mikołajowa, jest coraz bardziej zatłoczona. Widoczne są kolumny ciężarówek z żywnością, paliwem, generatorami prądu i pomocą humanitarną. W niektórych miejscach szosa jest zbombardowana, objazdy prowadzą polnymi drogami, które są trudno przejezdne w listopadowym deszczu. – Kochani, dokąd jedziecie, tam jest samo błoto – mówi starsza kobieta ze wsi Kiseliwka, wskazując na ciężarówkę pocztową, która utknęła na nieprzejezdnej drodze.

Nad Dnieprem wznoszą się pozostałości słynnego Mostu Antonowskiego, największego w Chersoniu. Wojska rosyjskie przekroczyły ten most pod koniec lutego i weszły do ​​miasta, a wysadziły go wycofując się. Jedno ze starych graffiti ogłasza rosyjskie „zwycięstwo”, świeższe inskrypcje pełne są obelg pod adresem okupantów.

Jeżeli tylko przez chwilę staniesz na otwartej przestrzeni, z drugiego brzegu rzeki od razu padają strzały. Tam, w pobliżu miejscowości Oleszki, ulokowali się Rosjanie. Ukraińscy żołnierze z pobliskiego punktu kontrolnego każą nam się schować pod mostem i radzą szybko jechać dalej.

Spacer po mieście w kamizelce ochronnej: kiedy rozlegają się strzały, należy szybko szukać schronienia.

W kamizelce kuloodpornej w rodzinnym mieście

Mieszkańcy Chersonia są rozdarci między radością z wyzwolenia a strachem przed nową fazą wojny, jako ukraińskie miasto w bezpośredniej bliskości frontu.

Jednak nie wszyscy mieszkańcy, jak mówią żołnierze, w pełni to rozumieją. Nie ma funkcjonującego systemu ostrzegania przed nalotami, nie ma bezpiecznych schronów. A armia rosyjska strzela teraz do Chersonia z drugiego brzegu Dniepru. Coraz częściej słychać wybuchy w obszarze miastach. Celem jest infrastruktura cywilna, podobnie jak budynki wojskowe i mieszkalne. Są już pierwsi zabici i ranni wśród ludności cywilnej.

Na ulicy Pierekopskiej dwóch mężczyzn zrywa wielki plakat wychwalający aneksję rosyjską. Rosjanie rozwieszali takie w całym mieście. – Przed nami jeszcze co najmniej tydzień roboty – mówi jeden z nich.

Wiele budynków jest mocno uszkodzonych, zaopatrzenie w wodę nadal nie zostało przywrócone.

Jurij Sawczuk starannie składa części plakatu. Jest dyrektorem muzeum poświęconego Ukrainie w okresie drugiej wojny światowej. Wrócił do Chersonia w pierwszych dniach po wyzwoleniu, aby dokumentować obecną wojnę. – Przeprowadziłem już pięćdziesiąt wywiadów na ten temat – z dumą mówi historyk.

A gotowość do takich rozmów jest naprawdę duża. Prawie każdy chętnie opowiada swoją historię oporu w Chersoniu. Serhij Anatolijowicz, emerytowany lekarz, chce mi pokazać „izbę tortur” rosyjskich okupantów. Znajduje się ona w dawnym więzieniu, jednym z miejsc, w których administracja rosyjska przetrzymywała przeciwników reżimu.

Przy wejściu stoją policjanci, a wewnątrz funkcjonariusze śledczy dokumentują ślady tortur. – Rano słychać było tutaj rosyjski hymn, a aresztowanych zmuszano do jego śpiewania – wspomina sprzedawczyni z pobliskiego sklepu. – Wieczorami rozlegały się straszne krzyki. – Po wyzwoleniu ktoś napisał na drzwiach „Chwała Ukrainie i jej Siłom Zbrojnym”.

Pracownicy miasta usuwają jeden z propagandowych rosyjskich plakatów.

Ostrzeżenia przed minami w mieście

Przed wycofaniem się armia rosyjska zaminowała wiele domów. Teraz oddziały saperskie muszą pracować w wielu budynkach użyteczności publicznej, nawet w bibliotece miejskiej. Mieściła się tu kwatera rosyjskiej tajnej służby SBU. Posterunku policji nie udało się całkowicie rozminować i musiał, ze względów bezpieczeństwa, zostać wysadzony.

Inne obiekty infrastruktury krytycznej armia rosyjska wysadziła przed wycofaniem się. W Chersoniu nie ma bieżącej wody, ani elektryczności. Ludzie z wiadrami i butelkami ustawiają się w kolejce do jeszcze działających prywatnych studni. Komunikacja telefoniczna i internet są przywracane dopiero stopniowo. W pierwszych dniach dostarczone zostały terminale Starlink, ludzie gromadzą się w punktach dostępu do sieci. „Jednocześnie mogą się połączyć tylko 64 osoby”, jak informuje tablica w Parku Chwały.

Władimir pilnuje pozostałości po wieży telewizyjnej.

Rosjanie wysadzili także wieżę nadawczą w Chersoniu. Zajęli ją w pierwszej kolejności, aby wyłączyć telewizję ukraińską. Teraz Władimir, starszy mężczyzna w wojskowej kurtce, pilnuje pozostałości po wieży. Władimir ma chory kręgosłup, ale nie chce jechać do szpitala.

– Jeśli mnie tu nie będzie to kto się tym wszystkim zajmie? Jest tu cenny sprzęt, metale. Nie chcę, żeby ktoś to ukradł.

Władimir opowiada, że ​​przed inwazją rosyjską zgłosił się do obrony terytorialnej na przedmieściach Chersonia. Następnie informował stronę ukraińską o ruchach wojsk rosyjskich w kierunku pobliskiego, ważnego pod względem strategicznym, lotniska.

– Przycupnąłem na cmentarzu i udawałem, że opłakuję żonę — mówi. – Zapamiętałem wszystko i przekazałem to naszym ukraińskim zwiadowcom. Powiedziałem, że w sklepie są dwa wentylatory i pięć puszek mięsa. To był nasz tajny kod oznaczający helikoptery i transportery opancerzone.

Mieszkańcy Chersonia nadal są skazani na dostawy pomocy humanitarnej.

W kolejkach po wszystko

Zaopatrzenie Chersonia nie zostało jeszcze przywrócone. Mieszkańcy muszą stać w kolejkach po wodę, dostęp do internetu czy ukraińskie karty SIM. Pierwszego dnia po wyzwolenia świętowano na Placu Wolności.

Nadal codziennie odbywają się tam koncerty, ale większość ludzi nusi teraz stać w kolejce po bezpłatne przybory toaletowe, jedzenie, ciepłą odzież i lekarstwa. W sklepach wciąż jest trochę rosyjskich produktów, głównie napojów czy papierosów, ale jest ich coraz mniej. Sprzedawcy twierdzą, że od października nie było żadnych dostaw.

