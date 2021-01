Chcesz postawić stopę na Księżycu? Proszę bardzo!

Jak poinformowało Niemieckie Centrum Lotnictwa i Astronautyki (DLR), w ramach akcji "Następny krok" młodzi "astronauci" mogą nadsyłać zdjęcia i rysunki odcisków swoich stóp i butów, które następnie zostaną zarejestrowane na nośniku USB. Pendrive zostanie zabrany na pokład statku kosmicznego, który jako pierwszy weźmie udział w nowej misji księżycowej NASA "Artemis 1".

W ramach tej misji, w której uczestniczy także Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), pierwszy, próbny lot ma odbyć się w listopadzie. Będzie to lot bezzałogowy. Statek kosmiczny okrąży Księżyc i powróci na Ziemię.

Buzz Aldrin na Księżycu

Każdy chętny może pójść w ślady Armstronga i Aldrina

Celem misji "Artemis 1" (bliźniaczej siostry misji "Apollo"), jest powrót ludzi na Księżyc. W latach 1969-1972 dwunastu amerykańskich astronautów, uczestników programu "Apollo", wylądowało na Księżycu. Jako pierwsi dokonali tego Armstrong i Aldrin, który sfotografował odcisk swojego buta pozostawiony w księżycowym pyle.

Nawiązując do tego historycznego zdjęcia, DLR zaprasza młodych ludzi (w wieku do 18 lat), by zrobili zdjęcie lub rysunek odcisków swoich butów lub stóp. Prace wykonane w technice dowolnej można do 1 lutego przesyłać na adres mejlowy: machmit@dlr.de.

Atrakcja dla dzieci w czasie pandemii

"Chcemy zainteresować dzieci i młodzież nauką i techniką, umożliwić im symboliczny udział w takim fascynującym przedsięwzięciu, jakim jest misja kosmiczna", wyjaśnił pełnomocnik zarządu DLR ds. wspierania współpracy z młodzieżą Volker Kratzenberg-Annies.

Jak dodał, organizatorzy tej akcji mają nadzieję, że w trudnych czasach pandemii otworzy ona przed jej uczestnikami ciekawą perspektywę. "Świadomość, że ich zdjęcie lub rysunek poleci na Księżyc, może być dla wielu młodych ludzi pozytywnym impulsem, który obudzi w nich radość i pasję, a być może zwiększy także ich zainteresowanie przedmiotami ścisłymi w szkole", dodał Volker Kratzenberg-Annies.

