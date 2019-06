Chadek Ursu wygrał wybory w Goerlitz

Kandydat Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) Octavian Ursu uzyskał 55,2 proc. głosów, Sebastian Wippel z Alternatywy dla Niemiec (AfD) 44,8 proc. Tym samym rozwiały się nadzieje AfD, że po raz pierwszy w Niemczech funkcję burmistrza obejmie polityk z jej szeregów. Głównie z tego powodu wybory w saksońskim Goerlitz, leżącym tuż przy granicy Niemiec i Polski, obserwowane były z ogromną uwagą w całych Niemczech i na świecie.

W pierwszej turze wyborów górą był jeszcze Wippel

37-letni Sebastian Wippel, urodzony w Goerlitz komisarz policji, w pierwszej turze wyborów w maju uzyskał jeszcze 36 proc. głosów. Urodzonego w Bukareszcie, żyjącego od 1990 r. w Niemczech muzyka, 51-letniego Octaviana Ursu poparło wówczas blisko 30 proc. wyborców. Ponieważ żaden z kandydatów nie zdobył większości bezwzględnej, konieczna była druga tura głosowania.

Tym razem startowali tylko Wippel i Ursu. Kandydaci Zielonych i Lewicy zrezygnowali z drugiej tury wyborów i poparli kandydata CDU. Frekwencja wyborcza wyniosła 56 proc., 2,6 punktów procentowych mniej niż w pierwszej turze 26 maja.

Zbliżyć się do innych

– Cieszę się – powiedział Ursu niemieckiej agencji prasowej DPA po ogłoszeniu wyników wyborów. – Teraz chodzi o to, by zbliżyć się do innych, tych, którzy mnie nie wybrali – dodał.

Premier Saksonii Michael Kretschmer (CDU) ostrzegał przed wyborami w Goerlitz przez zwycięstwem AfD. Jak powiedział w wywiadzie prasowym „wiele osób nie docenia radykalizmu AfD”. Sam Kretschmer utracił w swoim rodzinnym Goerlitz w wyborach do Bundestagu w 2017 r. swój mandat na rzecz polityka AfD.

1 września w Saksonii odbędą się wybory do krajowego parlamentu. Premier Kretschmer niezmiennie wyklucza w Saksonii koalicję z AfD.

(dpa / stas)