Centralna Rada Żydów ostrzega przed AfD: „Nie wchodźcie z nimi w koalicje”

„Mam wrażenie, że część AfD staje się coraz bardziej populistyczna. Wystarczy prześledzić debaty wewnątrz tej partii, by poczuć niepokój: nie idą w kierunku umiarkowania, lecz raczej stają się coraz gorsze”, powiedział Josef Schuster w rozmowie z "Welt am Sonntag".

Jak podkreślił: „AfD jest moim zdaniem o wiele bardziej związana z prawicowym ekstremizmem niż to pokazuje na zewnątrz. Podsyca strach oraz wspiera klimat wykluczenia mniejszości”.

Nie spoglądać na prawo

Nawiązując do zaplanowanych na 1. września wyborów do landtagów (parlamentów krajów związkowych) w Saksonii oraz Brandenburgii, Josef Schuster dodał: „Usilnie przestrzegam wszystkie partie przed wchodzeniem z AfD w koalicję”.

Już nawet rząd mniejszościowy tolerujący AfD oznaczałby, że taka koalicja „podczas podejmowania decyzji nieustannie musiałaby spoglądać także na prawo, by przeżyć”.

„Dla mnie oznaczałoby to zwiastun tego, że któraś z partii demokratycznych prędzej czy później weszłaby w sojusz z AfD”, zaznaczył w rozmowie z "Welt am Sonntag".

Josef Schuster przypomniał, że w Niemczech ostatnio mnożą się przypadki aktów antysemityzmu. „AfD łączy te wydarzenia z populistyczną propagandą, by ogólnie podburzać przeciwko mniejszościom, a tym samym ostatecznie jątrzy także przeciwko Żydom”.

Żyć zgodnie z wartościami kraju

W stosunku do aktów antysemityzmu wiązanych z islamizmem nie chodzi jedynie o zwalczanie niechęci do Żydów, tłumaczył Przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech. "Tu chodzi o to, by wszyscy ludzie, którzy przyjeżdżają do Niemiec, żyli według naszych wartości, uznawali równość kobiet i mężczyn, zwracali się przeciwko każdej formie antysemityzmu i rasizmu, szanowali państwo prawa i akceptowali zróżnicowanie orientacji seksualnych. Propagowanie takiego systemu wartości jest podstawą wszystkich działań zmierzających do integracji", podkreślił Josef Schuster.

Przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech opowiedział się też za tym, by w muzeach powstałych na miejscu obozów koncentracyjnych wycieczki były oprowadzane także w języku arabskim. Przypomniał, że pomysł ten już rozważany jest w miejscu pamięci na terenie byłego obozu Flossenbürg w Bawarii. Zdaniem Josefa Schustera, idea ta powinna zostać rozpowszechniona.

