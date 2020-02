CDU przyspiesza. Nowy szef partii już w kwietniu

Nowy przewodniczący albo przewodnicząca rządzącej Niemcami koalicyjnej CDU zostanie wybrany 25 kwietnia na nadzwyczajnym zjeździe ugrupowania – poinformowała w poniedziałek szefowa partii Annegret Kramp-Karrenbauer. Pozostali członkowie władz CDU zostaną wyłonieni na regularnym zjeździe w grudniu.

Decyzja w tej sprawie zapadła po poniedziałkowym posiedzeniu prezydium i zarządu partii w Berlinie. Kramp-Karrenbauer, która 10 lutego ogłosiła rezygnację z przywództwa w CDU, planowała początkowo, że jej następca zostanie wybrany także na regularnym, grudniowym zjeździe. W partii przeważyły jednak głosy krytykujące tak długą fazą przejściową.

Zmiana kierownictwa CDU, to efekt politycznego zamieszania po wyborach landowych w Turyngii, które pokazały, że Kramp-Karrenbauer nie kontroluje regionalnych struktur partii. Jej pozycja na czele ugrupowania była zresztą słaba od samego początku, mimo usilnych starań Angeli Merkel, która widziała w Kramp-Karrenbauer swoją następczynię na fotelu kanclerza.

Teraz wiele wskazuje na to, że CDU znowu kierować będzie mężczyzna. Apetyt na stanowisko ma były przewodniczący klubu parlamentarnego chadecji Friedrich Merz. Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się także premiera landu Nadrenia Północna-Westfalia Armina Lascheta oraz ministra zdrowia Jensa Spahna. Oficjalnie swoją kandydaturę ogłosił jak dotąd tylko Norbert Roettgen – szef komisji spraw zagranicznych Bundestagu.

Władze CDU życzą sobie, aby wybór nowego szefa partii odbył się bez publicznej, bratobójczej walki. Przyznają jednocześnie, że jest to mało prawdopodobne. Wiele wskazuje na to, że kandydaci będą walczyć o stanowisko do ostatniej chwili.

Powrót Merza?

Najwięcej emocji budzi ewentualna kandydatura Friedricha Merza. Jego zwycięstwo mogłoby oznaczać zerwanie z zainicjowanym przez Angelę Merkel kursem przesuwania CDU w stronę środka sceny politycznej i powrót do bardziej wyraźnego, konserwatywnego profilu partii. Wielu obserwatorów widzi w tym nadzieję na odzyskanie wyborców, którzy w ostatnich latach zasilili elektorat prawicowo-populitycznej AfD. Z drugiej strony CDU kierowana przez Merza mogłaby jednak odstraszyć bardziej liberalnych i lewicowych wyborców, których zagospodarowała Merkel.

Nowy szef CDU będzie też naturalnym kandydatem tej partii na kanclerza, choć CDU musi uzgodnić kandydaturę ze swoją bawarską partią siostrą – CSU. Wybory parlamentarne w Niemczech mają się odbyć jesienią przyszłego roku.