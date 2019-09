Cały świat demonstruje na rzecz klimatu

Demonstracje na rzecz klimatu odbywają się w całych Niemczech. Dziesiątki miast zgłosiło ponad 500 akcji protestacyjnych. Jedna z największych – z ok. 10 tys. uczestników – odbywa się w Berlinie. Protestują także Monachium, Hamburg i Kolonia. W wielu miastach przy pomocy blokad i rowerów protestujący zakłócają ruch samochodowy.

We Frankfurcie nad Menem demonstranci zablokowali ulice w trzech miejscach. Policja zapowiedziała jednak usunięcie blokad. Z powodu protestów ulice były nieprzejezdne także w Bremie, nie zakłóciły jednak komunikacji miejskiej. W Berlinie liczni rowerzyści wezwali do przejazdu przez zachodnią część miasta, co zakłóciło ruch autobusów.

W Berlinie "powiesili się" demonstranci

Politycy apelują

Przed szczytem klimatycznym ONZ w Nowym Jorku szefowie państw i rządów domagają się ambitnej polityki klimatycznej. Apel zainicjowany przez prezydenta Austrii Alexandra Van der Bellena podpisali szefowie rządów i państw 32 krajów, w tym m.in. Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Izraela, Włoch, Nepalu, Holandii, Hiszpanii i Szwecji.

Sygnatariusze apelują o bardziej ambitne cele w walce z globalnym ociepleniem.

„Zmiany klimatyczne są największym wyzwaniem naszych czasów" – czytamy w opublikowanym dokumencie. „Nasze pokolenie jest pierwszym, które na całym świecie odczuwa skutki ocieplenia, i najprawdopodobniej ostatnim, któremu może się udać powstrzymać globalny kryzys klimatyczny”.

Gdynia: protest młodzieży na rzecz klimatu

„Trzeba zrobić więcej”

Szefowie rządów i państw uważają, że aktualne przedsięwzięcia na arenie międzynarodowej nie wystarczą do osiągnięcia celów klimatycznych. „Trzeba zrobić więcej – i to szybko, zdecydowanie i wspólnie” – czytamy. Sygnatariusze apelu są przekonani, że skuteczne sposoby walki ze zmianami klimatycznymi są konieczne nie tylko ze względu na samą sprawę, ale także aby „przysporzyć dodatkowych korzyści gospodarkom i społeczeństwom oraz stworzyć nowe szanse”.

W apelu czytamy, że na nowojorski szczyt klimatyczny 23 września w Nowym Jorku przedstawiciele państw mają przyjechać z konkretnymi planami i inicjatywami. „Zostawmy naszym dzieciom i przyszłym pokoleniom świat warty życia!”

Pakiet klimatyczny rządu RFN

W Niemczech strajk klimatyczny zbiega się dodatkowo z ogłoszeniem w piątek przez rząd kosztownego pakietu działań, które mają pomóc w ograniczeniu emisji CO2 w nadchodzących latach.

Największymi punktami spornymi była cena za emisję CO2. Podczas gdy SPD opowiadała się za opodatkowaniem emisji, chadecy postulowali handel prawami do nich.

Spory wywoływała też kwestia rozbudowy odnawialnych źródeł energii i społeczna akceptacja energii wiatrowej.

