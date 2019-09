Były prezydent Zimbabwe Robert Mugabe nie żyje

Robert Mugabe stał na czele kraju przez prawie cztery dziesięciolecia, od chwili uzyskania przez Zimbabwe niepodległości w 1980 r. Do ustąpienia zmusił go dopiero pucz wojskowy w 2017 r.

„Z ogromnym smutkiem przekazuję wiadomość o odejściu ojca założyciela Zimbabwe, byłego prezydenta, komendanta Roberta Mugabe” – poinformował na Twitterze następca Mugabe, urzędujący prezydent Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. Uhonorował byłego prezydenta jako „ikonę wyzwolenia” i „panafrykańczyka”, który poświęcił życie dla wyzwolenia swojego narodu.

Mugabe poprowadził byłą brytyjską kolonię Rodezję do niepodległości w 1980 r. Został szefem rządu, zanim w 1987 r. objął obowiązki prezydenta, sprawując coraz bardziej autokrytyczne rządy. Jego przeciwnicy obarczają go odpowiedzialnością za dziesięciolecia rujnowania gospodarki kraju. W listopadzie 2017, po 37 latach u władzy, Mugabe został zmuszony przez armię do odejścia. Lata jego rządów cechowały naruszenia praw człowieka i katastrofy głodu.

Od kwietnia br. Mugabe przebywał w klinice w Singapurze. Jeszcze na początku sierpnia prezydent Mnangagwa informował, że Robert Mugabe wraca do zdrowia.

