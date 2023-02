Były prezydent Niemiec wzywa kanclerza do przejęcia przywództwa

„Jest teraz ogromnie ważne, by kanclerz przekazał, jaka jest jego polityka” – powiedział Gauck w środę (22.2.23) tygodnikowi „Die Zeit”. Niemcy są „krajem poszukującym bezpieczeństwa, który przez długi czas był przyzwyczajony do dobrobytu i pokoju” – stwierdził były prezydent Niemiec.

Gauck krytycznie odniósł się do działań byłej kanclerz Angeli Merkel (CDU) wobec Rosji. Merkel mogła zareagować na sprzeczną z międzynarodowym prawem aneksję Krymu w inny sposób, „niż tylko sankcjami i zwiększeniem zależności od rosyjskiego gazu” – ocenił Gauck.

Joachim Gauck skrytykował Angelę Merkel

Były prezydent podkreślił, że nie tylko z powodów moralnych należy stanąć po stronie napadniętej ofiary. „W interesie narodowym leży również gotowość do przeciwstawienia się antydemokratycznej ideologii i wojnie agresji wobec sąsiednich krajów” – skomentował.

Gauck wezwał rząd Niemiec i niemieckie społeczeństwo do „znaczącego wsparcia walki obronnej Ukrainy”. Zapytany o to, czy oznacza to także więcej czołgów, a także samolotów bojowych, powiedział: „Bez żadnych wątpliwości musimy i będziemy dostarczać więcej!”.

W wywiadzie dla magazynu „Nachtjournal” prywatnego nadawcy RTL Gauck wyraził przerażenie prorosyjskim nastawieniem niektórych osób we wschodniej części Niemiec. – Skrajnie prawicowe myślenie i skrajnie lewicowe myślenie oraz ukształtowane dusze niektórych wschodnich Niemców, prowadzą do tego, że w tym rejonie Niemiec jest nieco więcej zrozumienia, a w niektórych przypadkach nawet wsparcia dla Putina – to jest szczególnie złe – powiedział Gauck.

– Wspieranie i wznoszenie rosyjskich flag, by oddać hołd mocarstwu-agresorowi, które brutalnie neguje prawo do życia innych: naprawdę, czy wszystko tutaj gra? – pytał Gauck.

Zaznaczył, że wprawdzie „bardzo dobrze” potrafi zrozumieć nastawienie niektórych obywateli wschodnich Niemiec do Rosji, ale nie jest w stanie tego zaakceptować.

(AFP/ gwo)

