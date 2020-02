Były nazistowski hotel na sprzedaż

Na zboczu góry Obersalzberg w Alpach znajduje się przeznaczona na sprzedaż spektakularna nieruchomość. Międzynarodowa firma maklerska Sotheby's International Realty oferuje za 3,65 mln euro hotel „Zum Türken".

Obiekt położony jest w pobliżu byłej oficjalnej rezydencji Hitlera Berghof („Orle gniazdo”) w Berchtesgaden. W hotelu „Zum Türken” zakwaterowani byli ochraniarze Hitlera z Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, okresowo także oficerowie SS i Gestapo. Jak podaje londyński „Times”, Hitler wygłaszał w hotelu przemówienia, a czołowi działacze nazistowscy: Hermann Göring, Albert Speer i Martin Bormann wielokrotnie tam nocowali.

Niewłaściwe ręce

Sven Keler kierownik Centrum Dokumentacji Nazizmu w Obersalzbergu obawia się, by obciążony historycznie hotel „nie stał się magnesem przyciągającym osoby o przestarzałych poglądach”. To mogłoby mocno zaszkodzić pracy Centrum, do którego przyjeżdża rocznie około 170 tys. gości zainteresowanych historią Niemiec. Obawy te podziela również Karl Freller dyrektor Fundacji Bawarskich Miejsc Pamięci. –Dostrzegam ryzyko, że obiekt może trafić w niewłaściwe ręce. Dlatego, uważam za wskazane, by władze Bawarii nabyły ten obiekt – powiedział Freller.

Jak poinformowało landowe ministerstwo finansów, prowadzone są rozmowy z władzami gminy i okręgu. Już od 2013 r., kiedy pojawiły się pierwsze wzmianki o planach sprzedaży hotelu, władze Bawarii nie ukrywały swego zainteresowania tym obiektem. Ale właścicielka hotelu „Zum Türken” nie chciała go sprzedać organom publicznym.

W czasach III Rzeszy właściciele hotelu zostali zmuszeni do oddania go nazistom. Po wojnie dostali go z powrotem. Jest to jeden z nielicznych obiektów na zboczach góry Obersalzberg znajdujący w się w prywatnych rękach.

Posiadających poglądy prawicowe chętnych do kupna hotelu może przyciągać nie tylko jego położenie w pobliżu „Orlego gniazda” Hitlera. Z „Zum Türken” istnieje też połączenie ze schronem przeciwlotniczym pod byłą górską kwaterą Hitlera.

Ani słowa o nazistach

Jednak w oficjalnym ogłoszeniu Sotheby's International Realty nie ma żadnej wzmianki o nazistowskiej historii obiektu, ani o istnieniu schronu przeciwlotniczego. Są natomiast informacje, że ten zabytkowy hotel znajdujący się pod ochroną został wybudowany w 1911 r., ma powierzchnię 6728 m2 i jest wyjątkowo atrakcyjnie położony. Roztacza się z niego niezwykły widok na alpejską panoramę, i że to idealne miejsce wypoczynku dla miłośników natury. I jeszcze to, że w tej okolicy letnie wakacje spędzali królowie bawarscy, naukowcy, przemysłowcy i artyści. Sotheby's International Realty obiecuje nabywcy „Podróż w czasie po wymarzonej scenerii”.

Na pytanie, czy są już pierwsi zainteresowani kupnem, biuro maklerskie odmawia odpowiedzi.

dpa/jar

