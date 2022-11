Bundeswehra. Potrzeba amunicji wartej 20 mld euro

Eva Hoegl, pełnomocnik Bundestagu ds. sił zbrojnych, wzywa do szybkiego uzupełnienia magazynów amunicji Bundeswehry. „Pilnie chcę, abyśmy osiągnęli to w tym okresie legislacyjnym”, powiedziała gazecie „Bild am Sonntag” polityk SPD. Jej zdaniem Bundeswehrze brakuje amunicji o wartości 20 mld euro.

Hoegl skrytykowała, „że kwota ta nie została zapisana w specjalnym funduszu [100 mld euro na modernizację armii-red.], lecz musi być teraz mozolnie finansowana co roku z budżetu obronnego”. Sprawa ciągnie się latami, a tymczasem chodzi o ochronę i bezpieczeństwo żołnierzy, powiedziała Hoegl. Jednocześnie apelowała o lepsze wyposażenie dla żołnierzy: „Dla żołnierzy szybkość, z jaką dociera do nich wyposażenie osobiste, jest wskaźnikiem tego, czy sytuacja Bundeswehry rzeczywiście się poprawia”.

Po ataku Rosji na Ukrainę w lutym br. niemiecki rząd zdecydował przeznaczyć 100 mld euro na specjalny fundusz, z którego w najbliższych latach modernizowane mają być niemieckie siły zbrojne.

Minister obrony Christine Lambrecht

Posłowie z partii tworzących koalicję rządową skrytykowali teraz w „Bild am Sonntag” zbyt powolne zamówienia przez ministerstwo obrony i szefową resortu Christine Lambrecht (SPD). Sara Nanni, zajmująca się obronnością w partii Zielonych, krytykowała: „szybkie decyzje minister w sprawie zamówień publicznych były potrzebne przed latem - zwłaszcza w przypadku amunicji. Czekamy w parlamencie znacznie dłużej niż się spodziewaliśmy. Bez niezbędnych decyzji w ministerstwie nie możemy wydać tych pieniędzy”. Polityk SPD ds. obrony Johannes Arlt zażądał szybszych procedur zamawiania standardowej amunicji.

W ostatnich dniach także tygodnik „Spiegel” donosił, że z powodu zaniedbania zamówień przekazane Ukrainie przez Niemcy haubice samobieżne Panzerhaubitze 2000 są coraz częściej wyłączone z użytku z powodu braku części zamiennych. Niemiecki resort obrony nie zamówił ich na czas.

(DPA/gsz)