Bundeswehra. Pistorius domaga się planu finansowania

Minister Obrony Boris Pistorius nie musi się kłopotać oszczędnościowym budżetem na bieżący rok. Oprócz regularnego budżetu obronnego w wysokości około 52 miliardów euro, ma do dyspozycji także fundusz specjalny Bundeswehry. Wynosi on 100 miliardów.

„Dzięki temu specjalnemu funduszowi wydatki na zbrojenia w tym roku osiągają ponad 73 miliardy euro” – powiedział socjaldemokrata. Jak dodał: „To najwyższa kwota, jaką kiedykolwiek mieliśmy. I jak wszyscy wiedzą, będzie musiała ona nadal rosnąć”.

Nie tylko projekty zbrojeniowe

Dzięki funduszowi specjalnemu rząd Niemiec w tym roku osiągnie cel NATO, polegający na wydaniu co najmniej dwóch procent PKB rocznie na cele obronne. Jednakże środki te nie są używane, jak pierwotnie planowano, wyłącznie na nowe projekty zbrojeniowe.

Zajmujący się budżetem obronnym Marcel Schlepper z instytutu gospodarczego Ifo, wskazuje na dwie zmiany w porównaniu do pierwotnych planów. „Po pierwsze, nie są to już tylko inwestycje, które zostały dodane, aby zlikwidować wcześniejsze luki w zdolnościach obronnych” – mówi ekspert. „Po drugie, teraz zostało to rozszerzone także o takie rzeczy jak amunicja, która jednak nie jest sprzętem o dużym gabarycie, i dlatego konieczna była zmiana prawa” – dodał.

Fundusz specjalny na wyczerpaniu

W obliczu długiej listy życzeń, fundusz specjalny dla Bundeswehry zostanie wkrótce wyczerpany. Potwierdza to najnowszy opublikowany raport resortu obrony. W myśl tego „zostanie on prawie w pełni wykorzystany do końca 2027 roku, a finansowanie dalszych działań będzie musiało być zabezpieczone w ramach planu budżetowego 14”.

Plan budżetowy 14 to regularny budżet obrony, który przez najbliższe lata pozostanie zamrożony na poziomie około 52 miliardów euro. Jeśli to zostanie w mocy, a specjalny fundusz dla Bundeswehry zostanie wyczerpany do końca 2027 roku, Bundeswehrze może zabraknąć co najmniej 20 miliardów euro rocznie od 2028 roku. Jak podaje magazyn „Der Spiegel”, według obliczeń planistów ministerstwa obrony, Bundeswehra będzie potrzebować około 97 miliardów euro w 2028 roku, aby pokryć wydatki opracyjne, utrzymanie i nowe zakupy. Suma odpowiadałaby dwóm procentom spodziewanego produktu krajowego brutto. I przy takich wydatkach na obronę Niemcy spełniłyby swoje zobowiązania wobec NATO. Jednak resort sugeruje, że siły zbrojne będą potrzebować dodatkowych 10,8 miliarda euro na przewidziane dodatkowe potrzeby. Przy zapotrzebowaniu w sumie na 107,8 miliarda może powstać dziura budżetowa siegająca 56 miliardów euro.

Minister obronny domaga się planu

Z tego powodu Boris Pistorius domaga się opracowania konkretnego planu finansowego jeszcze w tym roku. „Wszyscy wiedzą, że od 2027 roku rzeczywisty budżet ministerstwa obrony musi rosnąć. O tym będą teraz myśleć eksperci ds. budżetu w tym i w przyszłym roku” – powiedział. Jak podkreślił, konieczne jest zapewnienie planowania i zakupów poza granicami budżetów rocznych, „ponieważ jeszcze daleko nam do osiągnięcia tego, co potrzebujemy”.

Aby trwale pozyskać brakujące miliardy dla Bundeswehry, istnieje kilka możliwości: można podnieść podatki, przesunąć środki w budżecie lub ponownie utworzyć kolejny specjalny fundusz.

Specjalny fundusz w wysokości 100 miliardów euro dla Bundeswehry został utworzony z powodu rosyjskiej wojny agresji w Ukrainie. Ma on przywrócić siły zbrojne do formy zdolnej do obrony kraju i sojuszu. Z tego specjalnego funduszu finansowane są teraz rozległe zakupy uzbrojenia - od samolotów o niewykrywalnym profilu radarowym, przez nowe fregaty po opancerzone transportery piechoty.

(ARD/AFP/jar)

Chcesz skomentować nasze artykuły? Dołącz do nas na facebooku! >>