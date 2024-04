Bundeswehra: Pierwsi żołnierze lecą na Litwę

Niemiecki rząd chce na stałe rozmieścić do 5 000 żołnierzy na Litwie, zwiększając tym samym zdolność odstraszania NATO. Na wschodnią flankę Sojuszu dziś wyrusza jednostka przygotowawcza.

Obecność pierwszego oddziału na Litwie to dla Bundeswehry kolejny ważny krok w kierunku stałego rozmieszczenia brygady bojowej na wschodniej granicy NATO. Minister obrony Boris Pistorius zamierza wysłać około 20 żołnierzy na misję w poniedziałek (08.04.2024), jak poinformowało Ministerstwo Obrony. Mają oni również stworzyć warunki do rozmieszczenia kolejnych żołnierzy.

W reakcji na zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa w Europie, niemiecki rząd zobowiązał się do wysłania na Litwę gotowej do walki i niezależnie działającej jednostki bojowej. Zgodnie z harmonogramem, brygada powinna osiągnąć gotowość operacyjną do 2027 roku. Planowana jest stała obecność około 4800 żołnierzy i około 200 cywilnych pracowników Bundeswehry, którzy mogą zabrać ze sobą swoje rodziny.

Według Ministerstwa Obrony jednostka przygotowawcza udaje się na Litwę wraz z inspektorem wojsk lądowych generałem Alfonsem Maisem. W Wilnie pierwsi członkowie litewskiej brygady zostaną powitani przez niedawno mianowanego ministra obrony Litwy Laurynasa Kasciunasa. Do czwartego kwartału 2024 roku jednostka ma wzrosnąć do około 150 mężczyzn i kobiet.

Brygada Litwa tuż przed odlotem Zdjęcie: Lisi Niesner/REUTERS

Brygada wojskowa zostanie zreorganizowana na Litwie pod nazwą Panzerbrigade 45. Po oficjalnym przyjęciu brygady do służby w roku 2025 oczekuje się, że dodatkowe siły rozpoczną rozmieszczanie w tym samym roku, pod warunkiem dostępności wymaganej infrastruktury na Litwie. Boris Pistorius podpisał w grudniu w Wilnie dokument dotyczący stacjonowania wojsk, mówiąc o „historycznej chwili”.

Głównym miejscem rozmieszczenia brygady będzie poligon wojskowy w Rudnikach, niedaleko granicy z Białorusią. Według litewskich informacji stacjonować tam będzie około 80 procent żołnierzy. Pozostali mają stacjonować w Rukli w centrum kraju. Infrastruktura, którą mają stworzyć Litwini, obejmuje tereny wojskowe i koszary, a także mieszkania i domy. Żołnierze i ich rodziny mają mieszkać w Wilnie i Kownie, gdzie ma powstać szkoła i przedszkole.

Litewski rząd naciskał na rozmieszczenie wojsk. Powołano specjalną komisję, która miała się do tego przygotować, a od końca marca wiceminister w Ministerstwie Obrony jest również odpowiedzialny za przyjęcie brygady. Litwa graniczy z Białorusią, która jest sprzymierzona z Rosją, oraz z rosyjską bałtycką enklawą obwodem królewieckim. Wąski korytarz lądowy biegnie między tymi dwoma krajami z Litwy na zachód do Polski; to tak zwany przesmyk suwalski NATO, wokół którego mogą wybuchnąć walki w przypadku ataku.

Dla Litwinów rozmieszczenie wojsk niemieckich jest pożądanym zapewnieniem o zaangażowaniu NATO w obronę. Sondaże pokazują, że zdecydowana większość ludności popiera stałą obecność niemieckich żołnierzy.

(DPA/jak)

