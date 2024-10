Bundeswehra na pomoc polskim powodzianom

Pierwsi żołnierze z batalionu pancernego w Bogen w Dolnej Bawarii dotarli do Polski już w ubiegłym tygodniu – informuje stacja Bayerischer Rundfunk (BR). W Głuchołazach odbyli rekonesans. Sprawdzali, w jakim stopniu mogą pomóc i jaki sprzęt będzie do tego potrzebny. W połowie bieżącego tygodnia dołączą do nich kolejni żołnierze. W sumie przy usuwaniu skutków powodzi będzie pracować w Polsce 120 żołnierzy Bundeswehry.

Niemieccy żołnierze przybędą na prośbę szefa sztabu polskiej armii. Operacja opiera się na dwustronnej umowie o pomocy, która istnieje między Niemcami a Polską od 1999 roku. Według rzeczniczki Bundeswehry będzie to pierwsza tego typu akcja niemieckich sił w Polsce.

Doświadczenie w pomocy powodzianom

W wywiadzie dla BR podpułkownik Karsten Dyba wyjaśnił, że szkody, które zastał w Polsce, są porównywalne do tych spowodowanych latem 2021 roku przez powódź w dolinie rzeki Ahr. Żołnierze z Bogen mają doświadczenie w pomaganiu przy usuwaniu popowodziowych zniszczeń. Pomagali między innymi po powodzi na Dunaju w 2013 r. i po katastrofie w Simbach am Inn w 2016 r. Żołnierze pracowali również na miejscu katastrofy w dolinie rzeki Ahr.

W Polsce niemieccy żołnierze mają za zadanie przede wszystkim usuwać gruz, odbudowywać koryta rzek oraz naprawiać drogi i ścieżki. Zniszczone mosty mają również zostać naprawione, a tam, gdzie to konieczne, powstaną mosty tymczasowe – informuje bawarska rozgłośnia.

Zapowiedziana pomoc

Rozgłośnia przypomina, że premier Donald Tusk już w połowie września zapowiedział, że niemieccy żołnierze mogą pomóc w usuwaniu zniszczeń i odbudowie. Jak zażartował, Polacy nie powinni się bać, gdyż niemieckie wojsko przyjedzie, by zapewnić wsparcie.

Żołnierze Bundeswehry będą pracować w Polsce na razie przez osiem tygodni.

(BR/stef)