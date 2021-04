Bundestag przyjął ustawę o „hamulcu bezpieczeństwa” w czasie pandemii

Regulacja, która ma obowiązywać w całym kraju, gwarantuje spójność wprowadzanych ograniczeń. Dotychczas należało to do kompetencji władz krajów związkowych, co prowadziło do znacznych różnic we wprowadzanych restrykcjach.

Poprawka do ustawy o ochronie przed zakażeniami została opracowana w resortach zdrowia i spraw wewnętrznych. Przewiduje, że „hamulec bezpieczeństwa” ma być wprowadzany zależnie od wskaźnika zakażeń wynoszącego 100 i więcej przypadków na 100 000 mieszkańców w ciągu jednego tygodnia. W takiej sytuacji władze miast i powiatów muszą między innymi wprowadzić nocną godzinę policyjną od 21:00 do 05:00 rano następnego dnia. Wyjątek stanowią osoby, które samotnie wyszły na jogging lub spacer. Gdy wskaźnik zakażeń osiągnie 165 na 100 tys., władze będą musiały zamknąć szkoły.

Regulacja ma obowiązywać do końca czerwca. Przyjęto ją głosami koalicji. 342 deputowanych głosowało „za”, 250 – „przeciw”, 64 wstrzymało się od głosu. Jutro (22.04.2021) poprawka trafi do Bundesratu.

(DW, EPD/jak)

