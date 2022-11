Bundestag chce uznać Wielki Głód w Ukrainie za ludobójstwo

Bundestag ma uznać za ludobójstwo klęskę głodu, do której 90 lat temu świadomie doprowadziły na Ukrainie sowieckie władze pod wodzą dyktatora Józefa Stalina, wynika z inicjatywy czterech frakcji parlamentarnych w niemieckim Bundestagu. Informują o tym w piątek (25.11.2022) „Frankfurter Allgemeine Zeitung” i magazyn „Der Spiegel” w odniesieniu do wspólnego projektu SPD, Zielonych, FDP i CDU/CSU.

Według mediów tekst powstał z okazji Dnia Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu i Represji Politycznych, który w Ukrainie obchodzony jest zawsze w czwartą sobotę listopada. Odpowiedni projekt uchwały ma być przedyskutowany i uchwalony w Bundestagu w środę, 30 listopada.

Ukraiński termin Hołodomor oznacza „zabójstwo przez głód” i odnosi się do lat 1932 i 1933, gdy sowiecki dyktator Józef Stalin wywołał wielki głód poprzez wymuszoną kolektywizację rolnictwa, zabijając tym samym w Ukrainie do czterech milionów ludzi. Do zgonów doszło też w innych częściach Związku Radzieckiego, m.in. w Kazachstanie i południowej Rosji.

Uznanie za granicą

Kilka krajów zakwalifikowało już Hołodomor jako ludobójstwo na narodzie ukraińskim, ostatnio Irlandia, Mołdawia i Rumunia.

Ukraina od lat zabiega o takie uznanie przez parlamenty innych krajów. Ostatnio ukraiński minister spraw zagranicznych apelował do Bundestagu o taki krok. Rosja odrzuca tę interpretację i nazwanie Hołodomoru ludobójstwem.

Robin Wagener, poseł Partii Zielonych do Bundestagu

„Głód i represje dotknęły całą Ukrainę, a nie tylko jej regiony produkujące zboże” – „Spiegel” przytacza cytaty z przygotowywanego wniosku. „Z dzisiejszej perspektywy sugeruje to historyczno-polityczną klasyfikację jako ludobójstwo. Niemiecki Bundestag podziela taką klasyfikację” – piszą inicjatorzy skupieni wokół posła Partii Zielonych Robina Wagenera, który stoi na czele niemiecko-ukraińskiej grupy parlamentarnej w Bundestagu.

Według „Frankfurter Allgemeine Zeitung” w projekcie uchwały napisano dalej, że Hołodomor dołącza do „listy nieludzkich zbrodni popełnionych przez systemy totalitarne, w trakcie których w Europie, zwłaszcza w pierwszej połowie XX wieku, doszło do zagłady milionów istnień ludzkich”. Zbrodnia jest „częścią naszej wspólnej historii jako Europejczyków”. Ta „zbrodnia przeciwko ludzkości” jest jednak mało znana w Niemczech i Unii Europejskiej. Bundestag chce wezwać niemiecki rząd do upowszechniania wiedzy o Hołodomorze i upamiętnienia jego ofiar.

Wagener powiedział, że prezydent Rosji Władimir Putin kontynuuje „okrutną i zbrodniczą tradycję Stalina”, a Ukraina po raz kolejny doświadcza terroru. „Ponownie środki do życia mają być odebrane Ukrainie przemocą i terrorem, a cały kraj ma zostać podporządkowany”. Polityczna klasyfikacja Hołodomoru jako ludobójstwa ma służyć jako „sygnał ostrzegawczy”.

