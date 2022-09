Bundestag: CDU wzywa rząd do wysłania Ukrainie czołgów

Chrześcijańscy demokraci (CDU/CSU) od ataku Rosji na Ukrainę 24 lutego zarzucają kierowanemu przez SPD koalicyjnemu rządowi kanclerza Olafa Scholza opieszałość w przekazywaniu Ukrainie sprzętu wojskowego. W czwartek (22.09.2022) klub parlamentarny chadeków po raz kolejny wezwał w Bundestagu rząd do udzielenia zgody na dostawę ciężkiej broni, w tym czołgów Leopard i opancerzonych wozów bojowych Marder.

– Straszna agresywna wojna Rosji przeciwko Ukrainie weszła w nową fazę – powiedział poseł CDU Johann Wadephul nawiązując do częściowej mobilizacji zarządzonej przez prezydenta Władimira Putina. Przedstawiając wniosek swojego klubu w sprawie dostaw broni, chadecki poseł podkreślił, że podziela stanowisko kanclerza, iż mamy do czynienia z „rosyjskim imperializmem”. – Stoimy po stronie Ukrainek i Ukraińców – zapewnił.

Ciężki błąd rządu Scholza

Odmowa przekazania Leopardów i Marderów jest „ciężkim błędem” – ocenił Wadephul. Poseł CDU ostrzegł, że zwlekanie z decyzjami o broni prowadzi do „głębokiego podziału w Europie”. Zwrócił uwagę na krytykę niemieckiego stanowiska w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w krajach skandynawskich. – Każdy brakujący ukraińskim żołnierzom pojazd opancerzony powoduje ofiary, rany i śmierć – powiedział. Jeżeli traktujemy poważnie nasze zapewnienia, że nie możemy dopuścić, aby straszne wydarzenia, takie jak w Buczy powtórzyły się, to musimy „uczynić zdecydowany krok” - teraz, w niemieckim Bundestagu. – Posłowie Bundestagu wzywają rząd do udzielenia zgody na dostawy, aby Ukraina mogła bronić siebie i naszą wolność” – zakończył Wadephul cytatem z projektu uchwały CDU/CSU.

Gabriela Heinrich w imieniu klubu SPD rozpoczęła polemikę z wnioskodawcą od wyliczenia rodzajów broni przekazanej już Ukrainie. Zaznaczyła, że ukraińska armia dostała m. in. 30 dział przeciwlotniczych Gepard, 10 haubic samobieżnych 2000 i trzy wyrzutnie przeciwlotnicze MARS II. Zapowiedziała kolejne dostawy ciężkiego sprzętu. Jej zdaniem Niemcy są po USA i Wielkiej Brytanii największym dostawcą broni. Posłanka kierującej rządem SPD podkreśliła, że Niemcy koordynują swoje dostawy w porozumieniu z zachodnimi partnerami. Zarzuciła opozycji, że domaga się działania Niemiec „w pojedynkę”. Ani Amerykanie, ani Francuzi nie zasygnalizowali dotychczas, że zamierzają wysłać czołgi produkcji zachodniej - podkreśliła. – Partnerzy Olafa Scholza, z którymi się konsultuje, siedzą w Paryżu, w Brukseli i w Białym Domu w Waszyngtonie – dodała deputowana. Heinrich zapewniła, że koalicja mówi w sprawie czołgów jednym głosem. Zdaniem opozycji współrządzące partie Zieloni i FDP podzielają opinię CDU w sprawie czołgów.

Skrajne ugrupowania przeciwko broni dla Ukrainy

Zarówno prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec (AfD), jak i Lewica ostro skrytykowały propozycję chadeków, nie szczędząc przy okazji krytycznych głosów wobec rządu. – Nie jest prawdą, że w Ukrainie broniona jest nasza wolność – powiedział Alexander Gauland z AfD. –To nie jest nasza wojna, nie dotyczy ona naszych interesów – podkreślił. Chadecy chcą jego zdaniem swoim wnioskiem spowodować, że Niemcy staną się „stroną wojny”. Jak dodał, zadaniem dla Niemiec powinno być poszukiwanie dyplomatycznego wyjścia z wojny. – Putin nie może przegrać tej wojny, ponieważ mocarstwo atomowe dysponuje środkami pozwalającymi mu na zapobieżenie porażce – ostrzegł Gauland.

Poseł Lewicy Ali Ali-Dailami nazwał plany wysłania czołgów „obłędem”. Jego zdaniem dalsze dostarczanie niemieckiej broni doprowadzi do „kanibalizacji” Bundeswehry. Ostrzegł przed szkoleniem ukraińskich żołnierzy na terytorium Niemiec, gdyż zdaniem części prawników może to zostać uznane z przystąpienie do wojny. – Zamiast ofensywy pancernej zacznijmy ofensywę dyplomatyczną – parlamentarzysta Lewicy.

Klub CDU/CSU domagał się natychmiastowego głosowania nad projektem uchwały, jednak koalicja rządowa odesłała dokument do dalszych prac w komisjach.

