Bułgaria i Rumunia. Bez kontroli na lotniskach i w portach

31.03.2024 31 marca 2024

Strefa Schengen ma dwóch nowych członków – Bułgarię i Rumunię. Oznacza to brak wymogu regularnych kontroli granicznych przy wjeździe do kraju. Na razie dotyczy to jednak tylko lotnisk i portów.