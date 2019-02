Bruksela uświadamia Węgrów. „Nie ma żadnego spisku”

Komisja Europejska przeszła do ofensywy wobec kampanii billboardowej węgierskiego rządu, skierowanej przeciwko szefowi Komisji Europejskiej Jean-Claude'owi Junckerowi. Bruksela kolportuje na Węgrzech ulotkę informacyjną w języku węgierskim i angielskim, w której obala wszystkie zarzuty stawiane przez Orbana Brukseli. Komisja ubolewa bardzo, że w ogóle jest to konieczne – zaznaczyła rzeczniczka KE.

Narodowo- konserwatywny rząd premiera Orbana w ubiegłym tygodniu rozpoczął kampanię na billboardach pod hasłem ”Także wy macie prawo dowiedzieć się, co szykuje Bruksela”. Plakaty w niekorzystny sposób przedstawiają Junckera i amerykańskiego miliardera węgierskiego pochodzenia George'a Sorosa. W kampanii zarzuca się im, że chcą zmusić kraje UE do przyjmowania uchodźców i osłabić narodową ochronę granic.

Amerykański miliarder i filantrop Soros jest przez węgierski rząd stylizowany na wroga Węgier

Komisja Europejska nie odpuszcza Orbánowi

Zgadzamy się z tym, że ludzie zasługują na to, by znać prawdę – znaczyła rzeczniczka KE. W ulotce napisano: „prawdą jest, że nie istnieje żaden spisek, a twierdzenia węgierskiego rządu są w najgorszym wypadku kompletnie błędne, a w najlepszym wypadku bardzo mylące. I ze wszystkim w tym nic nie ma do czynienia George Soros”.

W ulotce rozkłada się też na czynniki pierwsze wszystkie twierdzenia węgierskiej, antyeuropejskiej kampanii. Wyjaśnia się, że przyjmowanie imigrantów dla każdego kraju jest dobrowolne. Poza tym UE nie torpeduje narodowej ochrony granic, tylko ją wspiera. W kwestii wiz humanitarnych Komisja wyjaśnia, że nie ma żadnych planów w kwestii wiz: jest to indywidualna sprawa każdego państwa, czy chce dopuścić napływ wykwalifikowanych

imigrantów.

Grono komisarzy UE jednogłośnie, włącznie z przedstawicielem Węgier Tiborem Navracsicsem, który jest członkiem orbanowskiej partii Fidesz, zdecydowało się na przeprowadzenie takiej akcji uświadamiającej – powiedziała rzeczniczka KE.

Wizyta w Berlinie

Viktor Orban stara się jak najwyraźniej uciszyć nieco zamieszanie wokół swojej kampanii. Jak donoszą węgierskie media, dwóch zaufanych polityków Orbana: minister w kancelarii premiera Gergely Gulyas i były minister spraw socjalnych Zoltan Balog spotkali się w Berlinie z szefową CDU Annegret Kramp-Karrenbauer. Szefowa CDU wezwała Fidesz, by wiarygodnie udowodniła, że w dalszym ciągu czuję się związana ze wspólnymi wartościami Europejskiej Partii Ludowej i wspólnymi celami pracy w europarlamencie.

dpa/ma