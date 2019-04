Bruksela nie gumkuje Geremka

Decyzję o umieszczeniu pamiątkowej tablicy przed budynkiem, gdzie Bronisław Geremek mieszkał jako europoseł, podjęły władze gminy Woluwe-Saint-Lambert, która wchodzi w skład regionu stołecznego Brukseli. – Profesor Geremek był jednym z twórców pokojowego wyjścia Polski z komunizmu. I architektem jej wejścia do NATO, a później do wspólnoty europejskiej – powiedział podczas wtorkowej ceremonii Olivier Maingain, burmistrz Woluwe-Saint-Lambert.

Bronislaw Geremek

Tablica, która powstała z inicjatywy byłych współpracowników Geremka, Fundacji Centrum im. prof. Bronisława Geremka oraz belgijskiej Polonii, informuje w języku francuskim i niderlandzkim o życiu i osiągnięciach Geremka. – Europa Geremka to Europa otwarta i solidarna. To Europa zbudowana na wolności, tolerancji, praworządności – powiedziała we wtorek Jolanta Kurska, prezeska Fundacji. Podkreślała, że Geremek miał „poczucie tragiczności historii” i również dlatego uważał europejski projekt integracyjny za sposób na powstrzymywanie nacjonalizmów czy też wrogich sobie radykalizmów etnicznych bądź religijnych.

Tablica informuje w języku francuskim i niderlandzkim o życiu i osiągnięciach Geremka

– Bardzo nam Geremka dzisiaj brakuje w Polsce i Europie – powiedziała Kurska. Opowiadała o próbach „gumkowania” Geremka w ramach obecnej polityki historycznej prowadzonej w Polsce. A to tym bardziej – jak przekonywała – zwiększa wagę decyzji władz Woluwe-Saint-Lambert, by uczcić polskiego polityka i profesora za pomocą tablicy informacyjnej.

Uroczystość odbyła się w przeddzień 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, do czego bardzo mocno przyczynił się Geremek. Geremek w 1980 r. był doradcą Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej, a potem – krajowych władz „Solidarności”, współtwórcą porozumień Okrągłego Stołu, a potem szefem polskiej dyplomacji w latach a 1997–2000, gdy Polskę przyjęto do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Został wybrany do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. Bronisław Geremek zginął w wypadku drogowym w 2008 r.