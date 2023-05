Brexit nie działa. Rekordowa migracja do Wielkiej Brytanii

Według szacunków brytyjskiego urzędu statystycznego ONS w 2022 r. do Wielkiej Brytanii przybyło blisko 1,16 mln osób, a wyjechało z niej 557 tys. Oznacza to, że saldo migracyjne jest dodatnie i wynosi ok. 606 tys. To o 100 tys. więcej niż w 2021 r. Dane są rekordowe, choć media spekulowały wcześniej, że saldo może sięgnąć nawet 700 tys. osób.

Puste obietnice Konserwatystów

Dla konserwatywnego rządu premiera Rishiego Sunaka wysokie liczby migracyjne to duży powód do zmartwień. Od lat ograniczenie migracji to jeden z żelaznych punktów programu Partii Konserwatywnej. Jeszcze w 2010 r. politycy tego ugrupowania przekonywali, że saldo migracyjne powinno spaść poniżej 100 tys. Przywrócenie kontroli nad własnymi granicami było też jednym z głównych haseł napędzających brexit, czyli proces wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Brytyjski premier Rishi Sunak: „Liczba imigrantów jest zbyt wysoka, to proste. Chcę ją obniżyć” Zdjęcie: House of Commons/UK Parliament/PA Wire/empics/picture alliance

Według urzędu statystycznego ONS, powodem zwiększenia się migracji jest między innymi silniejszy napływ obywateli krajów spoza UE, m.in. z Ukrainy (114 tys.) i Hongkongu (52 tys.). Brytyjski premier Rishi Sunak dalej opowiada się za zmianą trendu: „Liczba imigrantów jest zbyt wysoka, to proste. Chcę ją obniżyć” – powiedział w wywiadzie dla ITV News.

Ostrzejsze przepisy

Ograniczenia dla studentów Zaledwie kilka dni temu Londyn ogłosił, że od przyszłego roku przestanie przyznawać wizy osobom pozostającym na utrzymaniu studentów studiów magisterskich w Wielkiej Brytanii. Według danych rządowych tylko w 2022 r. partnerom lub dzieciom studentów przyznano 136 tys. wiz, czyli ponad osiem razy więcej niż w 2019 r. Ten proceder ma teraz zostać ukrócony.

Londyn chce również rozprawić się z nielegalną migracją przez kanał La Manche. W ubiegłym roku tą drogą przy użyciu niewielkich łodzi i pontonów do Wielkiej Brytanii przedostało się ok. 45 tys. osób. Zaostrzenie przepisów ma w przyszłości pozbawić te osoby możliwości ubiegania się o azyl oraz nałożyć na odpowiednie służby obowiązek ich deportacji.

(DPA/RTR, gra)