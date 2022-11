Brandenburgia pozywa Polskę. Chodzi o odrzucenie sprzeciwu Niemiec w sprawie rozbudowy Odry

Minister rolnictwa i środowiska Brandenburgii Axel Vogel (Zieloni) potwierdził we wtorek (15.11.2022), że jego resort zaskarżył decyzję strony polskiej. Chodzi o odrzucenie sprzeciwu strony niemieckiej w sprawie rozbudowy Odry. Pozew został zaadresowany do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i zostanie przekazany do Sądu Administracyjnego w Warszawie.

– Pozew został wysłany i tym samym zostanie złożony w terminie. W naszej opinii rozbudowa Odry po polskiej stronie jeszcze bardziej pogorszy i tak już silnie zniszczony ekosystem – argumentuje polityk Zielonych. W październiku Axel Vogel tłumaczył w „Maerkische Oderzeitung”, że sąd ma miesiąc na rozstrzygnięcie skargi.

Ministerstwo Środowiska landu Brandenburgia złożyło w sierpniu 2020 roku odwołanie od polskiej decyzji środowiskowej. Jak informuje brandenburskie ministerstwo, po wielokrotnym odkładaniu decyzji, w sierpniu tego roku, odwołanie strony niemieckiej zostało odrzucone. Obecny pozew skierowany jest przeciwko decyzji strony polskiej.

Minister środowiska Brandenburgii Axel Vogel

Niemcy: Nie uwzględniono obecnego stanu Odry

Resort środowiska Brandenburgii argumentuje, że w planach nie uwzględniono w wystarczającym stopniu spodziewanego transgranicznego wpływu na środowisko i obecnego stanu ekologicznego Odry. Strona polska, jak przypomina agencja DPA, przekonuje, że celem działań jest lepsza ochrona przed powodzią.

W sierpniu tego roku minister środowiska Niemiec Steffi Lemke zwróciła się do strony polskiej o wstrzymanie lub zawieszenie prac nad rozbudową Odry do czasu, gdy ekosystem rzeki znów się ustabilizuje.

Ministerstwo Środowiska Brandenburgii zaznacza, że we wspólnej grupie ekspertów opracowywane są działania na rzecz rewitalizacji Odry, w których uczestniczy Brandenburgia.

O wysłaniu do Polski pozwu minister środowiska Brandenburgii poinformował przy okazji wizyty w miejscowości Brieskow-Finkenheerd, gdzie spotkał się z pracownikami przedsiębiorstw rybnych, które zostały dotknięte katastrofą na Odrze. Polityk Zielonych poinformował o wsparciu, które zostanie przeznaczone na poprawę sytuacji rybaków w regionie. Resort, którym kieruje Vogel, przekaże do 30 tysięcy euro na pomoc każdemu z przedsiębiorstw dotkniętych skutkami katastrofy na Odrze.

