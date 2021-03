Brandenburgia i Saksonia zwlekają z bezpłatnymi testami dla Polaków

Po raz kolejny podczas pandemii niemiecki system federalny daje się we znaki polskim pracownikom transgranicznym, którzy muszą orientować się w gąszczu odmiennych przepisów lub ich interpretacji w trzech przygranicznych krajach związkowych.

Władze Meklemburgii-Pomorza Przedniego zapowiedziały, że od poniedziałku 29 marca zniosą opłaty za szybkie testy antygenowe na dwóch przejściach granicznych z województwem zachodniopomorskim. Koszty pokryje rząd federalny. – Przepisy o darmowych testach antygenowych dotyczą także pracowników transgranicznych – potwierdził DW rzecznik niemieckiego ministerstwa zdrowia Sebastian Guelde.

Landy chcą zmian w przepisach

Jednak ku rozczarowaniu wielu pracowników z Polski przekraczających codziennie granicę, Brandenburgia i Saksonia nie idą w ślady Meklemburgii. Źródłem problemu jest odmienna interpretacja przepisów. Od 8 marca wszyscy mieszkańcy Niemiec mają prawo do jednego bezpłatnego testu w tygodniu. W Poczdamie i Dreźnie (stolicach tych landów) chcą teraz oficjalnego potwierdzenia z Berlina, że dotyczy to także pracowników transgranicznych.

Berlin zapewnia jednak: – Już na podstawie dzisiejszych przepisów przejmujemy te koszty – mówi Sebastian Guelde. Dodaje, że dla rozwiania wątpliwości ministerstwo zaktualizuje swoje rozporządzenie, w których informuje się o prawie do darmowych testów. Resort zdrowia nie informormuje jednak kiedy to nastąpi.

W Meklemburgii kilka bezpłatnych testów w tygodniu

Choć mieszkańcy Niemiec mają prawo do jednego bezpłatnego testu w tygodniu, to władze Meklemburgii-Pomorza Przedniego potwierdziły DW, że na granicy bezpłatne mają być wszystkie testy. – Także dwa i trzy w tygodniu – informuje rzecznik ministerstwa zdrowia w Schwerinie Gunnar Bauer. To ważne, bowiem od zaliczenia Polski do regionów wysokiego ryzyka pracownicy transgraniczni muszą się testować co 48 godzin.

Punkty szybkich testów w Meklemburgii-Pomorzu Przednim znajdują się na przejściach granicznych Linken-Lubieszyn oraz Ahlbeck-Świnoujście na wyspie Uznam.