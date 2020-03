Bosch ma nowy super szybki test na koronawirusa. Na rynku od kwietnia

Niemiecki koncern technologiczny Boscha wynalazł super szybki genetyczny test na koronawirusa, przeznaczony między innymi dla szpitali i gabinetów lekarskich. W pełni zautomatyzowany test wykrywający RNA wirusów ma dostarczać wynik w ciągu niecałych 2,5 godzin.

Wysoka dokładność testu

Jak koncern podał w czwartek (26.03.2020) w Stuttgarcie, nowy test cechuje dokładność ponad 95 proc. Informując o tym wynalazku, rzecznik koncernu nie mógł powiedzieć, jaka jest w nim tolerancja błędu, tzn. jak często system będzie robił fałszywy alarm albo ile infekcji przeoczy. Bosch twierdzi, że test spełnia standardy jakości wyznaczone przez WHO.

Testy przeprowadzane dotychczas przez Instytut Roberta Kocha trwają 4-5 godzin. Między pobraniem próbki i podaniem wyniku czas jest o wiele dłuższy, ponieważ testy przeprowadzane są często przez zewnętrzne laboratoria. Nowy test Boscha ma być przeprowadzany bezpośrednio na miejscu w prywatnych przychodniach lekarskich lub szpitalach.

Test wkrótce dostępny

Jego opracowanie zajęło specjalistom Boscha sześć tygodni; w kwietniu ma być on dostępny w Niemczech, a potem także w innych krajach. Jak zastrzegł rzecznik koncernu, nie ma on jeszcze wymaganych certyfikatów. Jednak laboratoria spełniające określone warunki mogą stosować go już teraz. Nie podano natomiast ceny nowego testu.

Cała branża technologii medycznej szuka obecnie gorączkowo możliwości przyśpieszenia procesu testowania ludzi na obecność koronawirusa. Technologia zastosowana przez Boscha opiera się na już istniejącym sprzęcie do analiz, który będzie jedynie wyposażany w specjalny osprzęt.

DPA / matz