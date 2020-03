Bodo Ramelow wybrany na premiera Turyngii

Były premier Turyngii Bodo Ramelow był kandydatem koalicji złożonej z partii Lewica, SPD i Zielonych. W trzeciej turze głosowania uzyskał 42 głosy, czyli tyle samo, ile wynosi liczba posłów z tych trzech ugrupowań w landtagu w Erfurcie. Bodo Ramelow przyjął wybór i od razu został zaprzysiężony przez przewodniczącą landtagu w Turyngii Birgit Keller.

Bez podania ręki

Po zaprzysiężeniu Ramelow demonstracyjnie odmówił uściśnięcia ręki swemu rywalowi z AfD Bjoernowi Hoeckemu. Obaj politycy zamienili między sobą w sali plenarnej landtagu w Erfurcie tylko kilka słów w zimnej atmosferze. Po tej rozmowie Ramelow wyjaśnił swoje zachowanie tym, że Hoecke po kontrowersyjnym wyborze na premiera Turyngii Thomasa Kemmericha z partii FDP na początku lutego głosami posłów z AfD, przechwalał się "zastawieniem politycznej pułapki". Dopiero wtedy, gdy Hoecke zacznie bronić demokracji i zaprzestanie zastawiania na demokratów takich pułapek, będę skłonny podać mu rękę - powiedział Ramelow.

Bodo Ramelow odmówił uściśnięcia ręki Bjoernowi Hoeckemu

W trzeciej rundzie głosowania swoje głosy oddało 85 posłów. Za 64-letnim Ramelowem opowiedziało się 42 posłów, 23 głosowało przeciwko niemu, a 20 wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący AfD i kandydat tej partii na urząd premiera Turyngii Bjoern Hoecke uczestniczył w pierwszej i drugiej turze głosowania. W trzeciej już nie wziął udziału, wycofując swoją kandydaturę.

Pierwszy i druga tura bez wyniku

W pierwszej i drugiej turze głosowania Ramelow nie uzyskał wymaganej absolutnej większości 64 głosów, podobnie jak jego kontrkandydat z partii AfD. W obu turach za Ramelowem opowiedziało się 42 posłów do landtagu w Erfurcie, a za Hoeckem 22. W trzeciej turze do zwycięstwa Ramelowowi wystarczyła zwykła większość 42 ważnych głosów.

Liczący 21 deputowanych klub poselski CDU oświadczył, że wstrzyma się od głosu. Partia AfD dysponuje w landtagu w Turyngii 22 mandatami. Czterech posłów z FDP pozostało na swoich miejscach przez wszystkie trzy tury głosowania, ale nie wzięli w nim udziału. Zgodnie z obowiązującą procedurą mieli do tego prawo.

Zaprzysiężenie Bodo Ramelowa

Ramelow musi utworzyć rząd mniejszościowy

Kolejny krok należy teraz do Ramelowa, który musi utworzyć rząd mniejszościowy złożony z posłów partii Lewica, SPD i Zielonych. Chociaż w wyborach do parlamentu krajowego Turyngii na jesieni u biegłego roku partia Lewica uzyskała najlepszy wyniki, w postaci 31 procent głosów, ówczesna koalicja złożona z tych trzech partii utraciła większość rządową. Nowe wybory do landtagu w Turyngii odbędą się 25 kwietnia 2021 roku.

Lewica, SPD i Zieloni zawarli w międzyczasie pakt z CDU do dnia przyszłorocznych wyborów. Przewiduje on między innymi uchwalenie budżetu tego kraju związkowego. Chociaż CDU w wielu kwestiach ma inne zdanie niż te trzy partie, chadecy stoją na stanowisku, że mają obowiązek przyczynić się do rozwiązania wielu kwestii ważnych dla tego kraju związkowego - powiedział nowy przewodniczący klubu poselskiego CDU w landtagu w Erfurcie Mario Voigt.

Polityczne trzęsienie ziemi z 5 lutego

Powodem kryzysu politycznego w Turyngii, który wpłynął na całokształt życia politycznego w Niemczech, były wybory z 5 lutego. Na premiera Turyngii wybrany został polityk FDP Thomas Kammerich. Opowiedzieli się za nim posłowie tej partii oraz CDU i AfD, co wywołało skandal i oburzenie. Trzy dni później Kammerich ustąpił z urzędu. Teraz jego miejsce zajmie ponownie Bodo Ramelow z partii Lewica.

DW, dpa, afp / jak

