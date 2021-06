Blinken: Nord Stream 2 podkopuje pozycję Ukrainy

– Naszym celem jest zapewnienie, aby Rosja nie traktowała energii jako środka przymusu, jako broni przeciwko Ukrainie albo komukolwiek w Europie – powiedział sekretarz stanu USA Antony Blinken po rozmowach z szefem niemieckiej dyplomacji Heiko Maasem. Blinken składa w środę (23.06.21) wizytę w Berlinie.

"Geopolityczny projekt Rosji"

Amerykański polityk dodał, że Stany Zjednoczone nadal uważają Nord Stream 2 za geopolityczny projekt Rosji, który zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Europy. Odnosząc się do różnic w ocenie tej inwestycji przez jego kraj i Niemcy Blinken powiedział, że „od czasu do czasu zdarza się to między przyjaciółmi”.

Szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas powiedział, że liczy na wypracowanie takiego rozwiązania, które będzie akceptowane przez Waszyngton. Jak zaznaczył, istnieje wiele możliwości, które są obecnie dyskutowane. Planowana na lipiec wizyta kanclerz Angeli Merkel w Waszyngtonie będzie dobrą okazją, aby dojść do rezultatów – dodał.

Rosyjskie prowokacje

Antony Blinken dodał, że USA i Niemcy nadal będą przeciwdziałać „niebezpiecznym i prowokującym działaniom Rosji”. Wymienił przy tym ataki na terytorium Ukrainy, uwięzienie Aleksieja Nawalnego czy też prowadzenie akcji dezinformacyjnej w krajach Zachodu.

Podczas wizyty w Berlinie Blinken spotka się z kanclerz Angelą Merkel. Następnie weźmie udział w odbywającej się w niemieckiej stolicy międzynarodowej konferencji poświęconej sytuacji w Libii.

(DPA,RTR/szym)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>