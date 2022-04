Blinken i Austin w Kijowie. „Ukraina może zwyciężyć”

– Pierwszym krokiem do zwycięstwa jest wiara w to, że można wygrać – powiedział szef Pentagonu w poniedziałek (25.04.2022) po wizycie w Kijowie, dokąd udał się wraz z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem. I dodał, że Ukraińcy „mogą wygrać, jeżeli otrzymają właściwy sprzęt i wystarczające wsparcie militarne”.

Z kolei Rosja – ocenił Austin – już poniosła duże straty wyniku napaści na Ukrainę i musi zostać jeszcze bardziej osłabiona. – Chcemy, by Rosja była tak bardzo osłabiona, że nie będzie już zdolna do czegoś takiego, jak wkroczenie na Ukrainę – dodał amerykański sekretarz obrony.

Antony Blnken podkreślił zaś, że „jeśli chodzi o cele wojny, Rosja już poniosła porażkę, a Ukraina odniosła sukces”.

Dyplomaci USA wrócą do Kijowa

Austin i Blinken spotkali się w niedzielę wieczorem (24.04.2022) z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Zapowiedzieli dodatkową pomoc w wysokości 713 milionów dolarów, z czego 322 miliony będą przeznaczone na zakup broni dla ukraińskich sił zbrojnych oraz na pomoc w przechodzeniu na bardziej zaawansowane uzbrojenie oraz systemy obrony przeciwlotniczej zbliżonych do standardów NATO. Pozostała część ma trafić do sojuszników Ukrainy, którzy przekazali jej uzbrojenie ze swoich zasobów. Łącznie Amerykanie udzielili Ukrainie pomocy w wysokości ok. 3,7 mld dolarów.

Waszyngton zapowiedział także, że do Kijowa wrócą amerykańscy dyplomaci, ewakuowani do Polski po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Blinken poinformował, że prezydent USA Joe Biden zamierza w najbliższych dniach mianować nową ambasador w Kijowie. Zostanie nią Bridget Brink, dotychczasowa ambasador USA na Słowacji.

Pożar w rosyjskim składzie ropy

Ze względów bezpieczeństwa o wizycie członków rządu USA w Kijowie poinformowano oficjalnie dopiero po jej zakończeniu, gdy Blinken i Austin opuścili terytorium Ukrainy. Wcześniej jednak ich obecność w Kijowie potwierdził w wywiadzie na kanale YouTube doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowicz.

Tymczasem Rosja poinformowała w poniedziałek o pożarze magazynu ropy naftowej w Briańsku, położonym około 150 km od granicy z Ukrainą. Nie podano jednak, czy pożar ma związek z rosyjską wojną w Ukrainie. Z kolei rosyjska agencja Tass poinformowała, powołując się na gubernatora obwodu kurskiego, że w rejonie rylskim zestrzelono dwa ukraińskiej drony.

(AFP, RTR/widz)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>