BKA: Ofiarami przestępczości imigrantów są głównie imigranci

Jak wynika z raportu Niemieckiego Urzędu Kryminalnego (BKA) za pierwszy kwartał 2018 r. ofiarami czynów karalnych, których dopuścili się imigranci w Niemczech, są w większości także imigranci; tylko co jedenastą ofiarą są obywatele niemieccy.

Od stycznia do końca marca 2018 odnotowano 89 czynów karalnych z udziałem przynajmniej jednego imigranta. W większości zajść dochodziło do prób zabójstwa. Wg BKA w przypadku 64 dochodzeń zarówno sprawcami jak i ofiarami przestępstw byli imigranci. Za takich w myśl definicji BKA uchodzą osoby ubiegające się w Niemczech o azyl, osoby posiadające uznany status uchodźcy, obcokrajowcy, którym udzielono zgodę na pobyt tolerowany oraz tacy, którzy przebywają w Niemczech nielegalnie.

Wzrost przestępczości przeciwko mieniu

W porównaniu z ostatnim kwartałem 2017 roku wzrosła w Niemczech o 4,2 tys. do 66,2 tys. liczba przestępstw, w których podejrzany był, co najmniej jeden imigrant. 28 procent tych przypadków dotyczyło przestępstw z tytułu mienia oraz fałszerstw i oszustw, przy czym 55 procent dotyczyło jazdy na gapę w środkach transportu publicznego.

W opinii BKA imigracja do Niemiec wciąż się utrzymuje. Od stycznia 2015 do końca marca 2018 roku zarejestrowano 1,39 mln osób poszukujących azylu w Niemczech. W okresie od stycznia do marca 2018 roku zarejestrowano 34 tys. takich przypadków.

dpa / afp/ jar