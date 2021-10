Bill Gates o uwolnieniu patentów na szczepionki: najgłupszy pomysł świata

Nie brak głosów, że zniesienie patentów na szczepionki na COVID-19 pozwoliłoby szybciej opanować pandemię na świecie. Odniósł się do tego w wywiadzie dla tygodnika „Die Zeit” Bill Gates, amerykański miliarder i filantrop, założyciel Microsoftu. „To chyba najgłupsza rzecz, jaką kiedykolwiek słyszałem” - stwierdził. „Jeśli ktoś chce stłumić ducha innowacyjności w przemyśle farmaceutycznym, to zawieszenie patentów jest genialnym rozwiązaniem. Zawsze warto grozić firmom, że nie będą miały ochrony patentowej” - ironizował przedsiębiorca, który inwestuje miliardy dolarów w programy zdrowotne na całym świecie. Jak dodał Gates, szczepionek na COVID-19 powinno być niebawem pod dostatkiem. „Myślę, że w połowie 2022 roku będziemy wręcz w nich pływać”.

Jednocześnie słynny biznesmen podkreślił, że „żadna młoda osoba nie powinna była dostać szczepionki przed zaszczepieniem starszych osób chociażby w Brazylii, RPA czy w Afryce”.

Gates chwali Niemcy i gani USA

Miliarder jednocześnie przyznał, że do tej pory szczepionki nie były na świecie zbyt sprawiedliwie dystrybuowane. Gates wini za to między innymi Stany Zjednoczone, które, jak uważa, że „nie stanęły na wysokości zadania i nie miały pomysłu na to, jak świat mógłby wspólnie poradzić sobie z pandemią”.

Z drugiej strony Gates komplementuje Niemcy. Podkreśla, że z tego kraju płynie coraz więcej pomocy do biedniejszych regionów świata - zwłaszcza jeśli chodzi i ochronę zdrowia. „Chciałbym, aby więcej Niemców odwiedzało Afrykę i widziało, jak duże efekty taka pomoc może przynieść” - dodał Gates.

Gates opowiedział się też za wyższymi podatkami. „To najlepszy sposób na finansowanie dobrej służby zdrowia czy systemu edukacji” - mówi. Filantropi powinni natomiast jego zdaniem koncentrować się na „wielkich rzeczach” - na przykład na szukaniu sposobów na walkę z groźnymi chorobami.

Miliarder powiedział w rozmowie z niemieckim tygodnikiem, że jego fundacja (znana jako Fundacja Billa i Melindy Gatesów) będzie działała tak długo, aż uda się pokonać takie choroby, jak polio, odra czy malaria. Gates spodziewa się, że powinno się to wydarzyć do 2050 roku.

Obejrzyj wideo 01:43 Mają fortuny, nie mają jednego: wykształcenia

(KNA/mad)