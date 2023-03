Bilet za 49 euro na całe Niemcy. Już od maja

Niemiecki parlament uchwalił finansowanie biletu za 49 euro. Będzie on obowiązywał od 1 maja 2023 r. w transporcie publicznym na terenie całych Niemiec.

Bilet – pod nazwą „Deutschlandticket” lub „D-Ticket” – umożliwi podróże pociągami regionalnymi, podmiejskimi, metrem, autobusami i tramwajami. Będzie dostępny w sprzedaży od 3 kwietnia.

W aplikacji, na papierze lub jako karta chipowa

Bilet będzie można kupić w formie abonamentu za pośrednictwem aplikacji, stron internetowych firm transportowych albo w centrach obsługi klienta. Będzie dostępny przez aplikację na smartfonie lub jako karta chipowa. Początkowo będzie także dostępny w formie papierowej. Abonament można będzie anulować co miesiąc – do 10. dnia każdego miesiąca.

W przeciwieństwie do biletów miesięcznych wielu firm transportowych na „D-Ticket” nie można będzie zabierać innych osób, rowerów czy psów. Tylko dzieci poniżej szóstego roku życia mogą podróżować bezpłatnie. Bilet będzie wystawiany na nazwisko konkretnej osoby, a osoby powyżej 16. roku życia muszą mieć przy sobie dokument tożsamości. W przypadku młodzieży uczącej się wystarczy legitymacja szkolna lub studencka.

Kilkanaście milionów zainteresowanych

Nowy bilet będzie dostępny również w formie „biletu do pracy” (tzw. Jobticket). W tym wypadku będzie on kosztował tylko 34,30 euro miesięcznie. Warunkiem jest pokrycie przez pracodawcę co najmniej 25 proc. wartości biletu, czyli 12,25 euro. Firmy transportowe zapewniają zniżkę w wysokości pięciu procent.

Związek niemieckich przedsiębiorstw transportowych szacuje, że w pierwszym roku bilet za 49 euro zamówi około 5,6 miliona osób, które nie posiadają obecnie biletu miesięcznego na lokalny transport publiczny. Zakłada się także, że około 11 mln osób przejdzie z dotychczasowych miesięcznych abonamentów na bilet za 49 euro.

Uchwalone przez Bundestag finansowanie biletu musi jeszcze zostać zatwierdzone 31 marca br. przez Bundesrat. Uchodzi to jednak za pewnik.

(EPD, DPA/dom)

