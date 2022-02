Bezpłatne przejazdy niemiecką koleją dla uchodźców z Ukrainy

Uchodźcy z Ukrainy mogą bezpłatnie podróżować do Berlina wszystkimi dalekobieżnymi pociągami. Oferta niemieckich kolei, która obowiązuje od niedzieli, 27 lutego, ma ułatwić Ukraińcom dalszą podróż od granicy. Deutsche Bahn poinformowała, że jest w stałym kontakcie z władzami Polski, Czech i Austrii, jak i tamtejszymi kolejami. Potwierdziła także, że wspólnie z polskimi kolejami przygotowuje się na większe zapotrzebowanie na podróże i zaznaczyła, że w związku z tym brane jest pod uwagę oddanie do dyspozycji dodatkowych wagonów lub uruchomienie dodatkowych pociągów.

Oferta ta dotyczy wszystkich uchodźców, którzy posiadają ukraiński paszport lub dowód osobisty. Jak informują niemieckie koleje Deutsche Bahn, każdego dnia z Polski do Niemiec jedzie sześć pociągów Eurocity. Przekraczają one granicę we Frankfurcie nad Odrą, a odjeżdżają chociażby z Warszawy czy Przemyśla.

Zmiany w lotach Lufthansy

W związku z wojną na Ukrainie również Lufthansa reorganizuje swoje plany lotów. Grupa lotnicza chce przynajmniej przez kolejne siedem dni unikać rosyjskiej przestrzeni lotniczej, a to wiąże się z koniecznością znacznej zmiany harmonogramu lotów do Chin, Japonii, Korei, co potwierdzili rzecznicy koncernu. Samoloty mają omijać Rosję od strony południowej.

W nocy z soboty na niedzielę dwa samoloty pasażerskie zawróciły do Niemiec. Z kolei w niedzielę przesunięto połączenie do Seulu, a pięć lotów z Frankfurtu i Monachium na rosyjskie lotniska zostało odwołanych. Lufthansa nie podała, ile osób konkretnie dotyczył ten problem. Spółka córka koncernu, Lufthansa Cargo, która w czasach pokoju realizuje około siedmiu przelotów nad Rosją dziennie, musiała w sobotę i niedzielę odwołać trzy loty do Chin i Hongkongu. Obecnie na nowo planowane są kolejne połączenia. Nowe trasy maja wydłużyć podróże średnio o 1-2 godziny. Samoloty, w związku z większym zapotrzebowaniem paliwa będą mogły zabrać na pokład mniej pasażerów, bo ich możliwości załadunku zmniejszą się o 5-20 procent.

Zmiany te prawdopodobnie doprowadzą do dalszego wzrostu cen i wąskich gardeł w łańcuchach dostaw. Trasa przez Syberię jest zdecydowanie najkrótszym połączeniem między Europą Środkową a Dalekim Wschodem. W przeszłości Rosja pobierała opłaty za przelot „syberyjskim tranzytem”, których teraz nie będzie. Wybór alternatywnych południowych tras wiąże się również z nabyciem praw do przelotu i kosztami.

