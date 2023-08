Berliner Zeitung: przez Polskę biegnie główny szlak migracji

Niemiecka policja niemal każdego dnia informuje o zatrzymaniu imigrantów, którzy nielegalnie przedostali się do Niemiec przez granicę z Polską. Najnowsze dane policji przytacza w piątek (18.08.2023) berliński dziennik „Berliner Zeitung”. Według gazety w pierwszej połowie br. przy granicy pomiędzy miastami Ahlbeck na północy i Żytawą na południu niemiecka policja zatrzymała w sumie 12 331 osób, które dostały się do Niemiec bez wymaganych dokumentów. To znaczny wzrost na poziomie 168,5 procent w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku – mówi gazecie rzecznik policji.

„Droga przez Polskę stała się w międzyczasie głównym szlakiem dla nielegalnej migracji” – pisze „Berliner Zeitung”. Dodaje, że według niemieckiej policji wielu uciekinierów z Bliskiego Wschodu czy Afganistanu wybiera drogę przez Rosję i Białoruś, skąd przekracza granicę z Polską na odcinku trudnym do skontrolowania, bo przebiegającym przez bagna i puszczę. Także tzw. szlak bałkański nie prowadzi już przez mocno strzeżoną granicą austriacką do Bawarii, ale „przez Słowację i Polskę do Niemiec” – pisze „Berliner Zeitung”.

Policyjna kontrola we Frankfurcie nad Odrą przy granicy z Polską Zdjęcie: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/picture alliance

Rzecznik policji Jens Schobranski wskazuje w rozmowie z gazetą, że w ostatnich miesiącach prowadzone są intensywniejsze kontrole na terenach przygranicznych, jest także więcej wspólnych polsko-niemieckich patroli po polskiej stronie granicy. Także Polska zaostrzyła działania przeciwko przemytnikom migrantów.

Apele o kontrole graniczne

Również codzienne komunikaty niemieckiej policji wskazują na nasilenie nielegalnej migracji przez granicę polsko-niemiecką. Na przykład w środę, 16 sierpnia, w powiecie Uckermark oraz w miejscowości Kuestrin-Kietz zatrzymano w sumie 19 osób – 13 Syryjczyków i sześciu Irakijczyków, którzy nielegalnie dostali się do Niemiec. Aresztowano także podejrzanego o przemyt ludzi 37-letniego obywatela Gruzji.

Tego samego dnia z powiatu Goerlitz napłynęła informacja o zatrzymaniu w sumie 66 nielegalnych imigrantów. 18 z nich znajdowało się w furgonetce, na którą uwagę zwróciła już polska policja. Gdy polscy funkcjonariusze próbowali zatrzymać pojazd na terytorium Polski, kierowca przyspieszył i pojechał w kierunku Niemiec. „Po przekroczeniu granicy niemieckiej siły policji federalnej wsparły pościg polskiej policji. Krótko przed tunelem Koenigshainer Berge udało się zatrzymać pojazd. Kierowca uciekł w nieznanym kierunku. Z tyłu samochodu Renault Master znajdowało się 18 migrantów: 13 mężczyzn z Syrii i pięcioosobowa rodzina z Iraku” – podano w komunikacie. Z kolei we wtorek (15 sierpnia) w okolicach Goerlitz, Horki i Rothenburga zatrzymano w sumie 90 imigrantów.

Wielu polityków szczególnie z przygranicznych krajów związkowych Niemiec od miesięcy wzywa do czasowego przywrócenia stałych kontroli na granicy z Polską. Minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser jak dotąd odrzuca taką możliwość.