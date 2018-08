Berlin: zatrzymany islamista, miał przygotowywać zamach

Jednostka specjalna niemieckiej policji GSG 9 zatrzymała nad ranem w Berlinie 31-letniego obywatela Rosji – poinformowała prokuratura federalna w Karlsruhe. Mężczyzna miał mieć powiązania z innym domniemanym islamistą, zatrzymanym w kwietniu ubiegłego roku w Marsylii we Francji, którego oskarżono o przygotowywanie zamachu terrorystycznego.

Niemiecka prokuratura podejrzewa, że zatrzymany w Berlinie 31-letni Magomed-Ali C., razem z mężczyzną zatrzymanym wcześniej we Francji, planował – jak określa się to w prawniczym żargonie – „ciężkie przestępstwo zagrażające państwu”. Zdaniem śledczych obaj próbowali wyprodukować materiał wybuchowy i zdetonować go w Niemczech, aby zabić i zranić jak największa liczbę ludzi. Nie wiadomo, gdzie ani kiedy miało dojść do ataku.

Prokuratura federalna podała, że przygotowania do zamachu zostały zakłócone przez działania niemieckiej policji podjęte w październiku 2016 roku. Mężczyźni zdecydowali wówczas o rozdzieleniu się – jeden pozostał w Berlinie, drugi wyjechał do Francji, gdzie został zatrzymany 18 kwietnia 2017. Znaleziono przy nim materiał wybuchowy, broń, amunicję i flagę tak zwanego Państwa Islamskiego.

Mężczyzna zatrzymany dziś w Berlinie także miał, w 2016 roku, przechowywać w swoim mieszkaniu materiały wybuchowe. Przeprowadzona nad ranem akcja i przeszukanie mieszkania mają pomóc w ustaleniu, co stało się z tym materiałem – podała prokuratura.

(AFP/szym)