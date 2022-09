Berlin zaniepokojony wzrostem liczby uchodźców

Na łamach gazety „Bild am Sonntag" Federalna Minister Spraw Wewnętrznych Nancy Faeser (SPD) wyraziła zaniepokojenie rosnącą liczbą migrantów przekraczających Morze Śródziemne i pokojuących tzw. szlak bałkański, by dostać się do zachodniej Europy. Zapowiedziała działania przeciwko nielegalnemu przekraczaniu granic.

Zaostrzenie kontroli na granicach

Faeser świadczyła, że kontrole na granicy z Austrią zostały przedłużone, a policja federalna nasila kontrole na granicy z Czechami. „Mamy wspólną odpowiedzialność za powstrzymanie nielegalnych wjazdów, abyśmy mogli nadal pomagać tym ludziom, którzy pilnie potrzebują naszego wsparcia", oświadczyła polityk.

Także uciekinierzy z Ukrainy „stawiają Niemcy przed wyzwaniem”. „Im dłużej trwa wojna, tym trudniejsze staje się przyjmowanie i opieka nad tak wieloma uchodźcami", uważa Faeser.

Wzrost liczby wniosków azylowych

Według danych Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do 17 września do Niemiec przybyło 992 517 uchodźców wojennych z Ukrainy. Tymczasem Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców zarejestrował do tej pory w tym roku 115 402 wnioski azylowe, które zostały złożone po raz pierwszy. W tym samym okresie ubiegłego roku było to 85 230 wniosków. To wzrost o 35,4 proc.

Statystyki pokazują silny wzrost wniosków o azyl z Afganistanu i Iraku. Od lata kolejni uchodźcy z Syrii próbują dotrzeć do Niemiec szlakiem bałkańskim. Jak donoszą media, jednym z powodów jest zaostrzona przez prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana praktyka deportacyjna. W niektórych niemieckich landach ośrodki recepcyjne są niemal pełne.

KNA/sier

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>