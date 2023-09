Berlin oczekuje dalszych dostaw broni z Polski do Ukrainy

Rząd w Berlinie oczekuje od Polski kontynuowania pomocy zbrojeniowej dla Ukrainy. To reakcja na sugestie z Warszawy o wstrzymaniu dostaw broni.

– Jako rząd federalny wychodzimy z założenia, że ta solidarność w dalszym ciągu będzie przez Polskę realizowana – powiedział dziś (22.09.2023) rzecznik niemieckiego rządu Steffen Hebestreit. Niemcy przyjęły z zadowoleniem „wyjaśnienie” złożone przez polskiego prezydenta Andrzeja Dudę w związku z wypowiedziami premiera.

Mateusz Morawiecki został zrozumiany w ten sposób, że Polska wstrzymuje wszystkie dostawy broni do swojego sąsiada toczącego wojnę. Andrzej Duda zrelatywizował to w międzyczasie, oświadczając, że chodzi tu tylko o najnowsze systemy uzbrojenia, zakupione dla polskiej armii; te nie będą dostarczane Ukrainie.

Jak powiedział w związku z tym Steffen Hebestreit, Andrzej Duda wyjaśnił, „że najwyraźniej chodzi tu o nieporozumienie w odbiorze słów polskiego premiera”. Zasadniczo rząd federalny trzyma się przyjętej przez siebie linii postępowania polegającej na tym, że „my nie oceniamy dostaw broni innych państw. Nie chcemy tego także w przeciwnym przypadku, nawet jeśli w przeszłości otrzymywaliśmy czasami wiele rad z Polski”.

Nawiązując do poparcia udzielanego Ukrainie przez Niemcy, Steffen Hebestreit oświadczył, że rząd federalny „w dalszym ciągu będzie systematycznie dostarczał jej broni”. – Kanclerz federalny wielokrotnie podkreślał, że będziemy to robić tak długo, jak długo okaże się to konieczne. Pomoc wojskowa dla Kijowa kosztowała Niemcy dotychczas 5,2 miliarda euro.

Od początku rosyjskiej wojny napastniczej z Ukrainą Polska należy do grupy państw udzielających jej największego wsparcia i dostaw broni. Jest ponadto ważnym krajem tranzytowym, przez który inni zachodni sojusznicy Ukrainy dostarczają jej broni. Polska przyjęła też u siebie około miliona uchodźców z Ukrainy.

(AFP/jak)

