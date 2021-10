Berlin i Paryż: Polska musi przestrzegać wartości i zasad UE

„Po ogłoszeniu decyzji polskiego Trybunał Konstytucyjnego z 7 października przypominamy, że członkostwo w UE związane jest z całkowitą i nieograniczoną przynależnością do wspólnych wartości i zasad. Szacunek dla nich i ich przestrzeganie musi zapewnić każdy kraj członkowski, co dotyczy oczywiście także Polski, która zajmuje centralne miejsce w UE” – czytamy we wspólnym oświadczeniu szefów dyplomacji Niemiec i Francji.

Heiko Maas i Jean-Yves Le Drian zastrzegli, że ta zasada jest zobowiązaniem nie tylko moralnym, lecz także prawnym.

Maas i Le Drian wyrazili swoje poparcie dla działań Komisji Europejskiej, która jako strażniczka traktatów „gwarantuje przestrzeganie prawa europejskiego”.

Tekst oświadczenia opublikowany został w piątek (08.10.2021) na stronie internetowej niemieckiego MSZ.

