Berlińska koalicja zawarła kompromis azylowy. SPD: Dobre rozwiązanie

Po trwających kilka tygodni utarczkach między partiami chadeckimi, tworzącymi niemiecki rząd, w czwartek (5.07.2018) wieczorem koalicjantom udało się porozumieć w sprawie przedsięwzięć dla powstrzymania nielegalnej imigracji i zaostrzenia polityki azylowej. Liderzy SPD Andrea Nahles i wicekanclerz Olaf Scholz po posiedzeniu komisji ds. azylowych w Berlinie poinformowali, że ustalono przyspieszenie procedur azylowych i wdrożenie prac nad projektem ustawy imigracyjnej, o którą od dawna walczyli socjaldemokraci.

Minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer oświadczył, że zamiast faworyzowanych przez niego „centrów tranzytowych” w przyszłości realizowane będą „procedury transferowe w ośrodkach policyjnych”. Z takimi sformułowaniami była w stanie pogodzić się partia SPD, która nie chciała przystać na niewpuszczanie do Niemiec migrantów, którzy już zostali zarejestrowani w innym kraju UE, ani na urządzenie zamkniętych centrów tranzytowych. Jak podkreśliła szefowa SPD, ze strony Niemiec "nie będzie żadnych narodowych przedsięwzięć, ani żadnych obozów".

Ustalone obecnie procedury transferowe mają przebiegać w ciągu 48 godzin i mają odbywać się w przygranicznych obiektach Policji Federalnej albo w obszarze tranzytowym lotniska w Monachium. Jak zaznaczył szef berlińskiego MSW chodzi tu o najwyżej pięć przypadków dziennie.

W przypadku Hiszpanii i Grecji władze chcą zbadać, w jaki sposób z przebywający tam uchodźcy mogliby przybywać do Niemiec w ramach łączenia rodzin. W zamian za to obydwa te kraje miałyby obiecać, że przyjmować będą z Niemiec uchodźców, którzy wcześniej zostali zarejestrowani w Grecji lub Hiszpanii. Minister Seehofer zapewnił SPD, że do końca br. przedłoży gabinetowi rządowemu projekt ustawy imigracyjnej.

– W końcu znaleźliśmy dobre rozwiązanie – podkreśliła szefowa SPD.

dpa/ma