Beczała: Sytuacja w Polsce napełnia mnie smutkiem

– Jako kosmopolita uważam, że ludzie nie doceniają tego, co się dzieje – powiedział Beczała w wywiadzie dla regionalnego dziennika "Nordbayerischer Kurier". Jak wyjaśnił, wymiana sędziów w Sądzie Najwyższym to coś niebezpiecznego. – Obecnie wracamy w Polsce do tego, co było kiedyś – powiedział 51-letni śpiewak. Jego zdaniem młodzi ludzie tego nie rozumieją, a starsi są sfrustrowani. Ta sytuacja napełnia mnie smutkiem – powiedział. Beczała skrytykował także prawicowy rząd w Warszawie za jego negatywny stosunek do Lecha Wałęsy.

Piotr Beczała jest jednym z najwybitniejszych polskich śpiewaków średniego pokolenia. Obecnie występuje w operze "Lohengrin" Ryszarda Wagnera na festiwalu wagnerowskim w Bayreuth.



(dpa/du)