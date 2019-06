Bayer będzie nadal produkował glifosat, ale szuka alternatyw

Po gromach, jakie spadły na głowy menadżerów, drastycznym spadku akcji koncernu i fali pozwów o odszkodowania Bayer przechodzi do ofensywy. Koncern farmaceutyczny i agrochemiczny chce wprawdzie nadal produkować kontrowersyjny glifosat, ale jednocześnie zamierza inwestować miliardy w szukanie alternatyw. W najbliższych dziesięciu latach przeznaczy blisko pięć miliardów euro na rozwój dodatkowych metod zwalczania chwastów – poinformował koncern w piątek (14.06.2019). Chce też ustanowić wyraźnie wyższe standardy „w zakresie przejrzystości, zrównoważonego rozwoju i obchodzenia się ze wszystkimi zainteresowanymi stronami”. Jak głosi dalej oświadczenie: „Środki te są efektem wniosków, do jakich doszliśmy rok po przejęciu Monsanto”.

W związku z kontrowersyjną transakcją, jaką było kupno amerykańskiej firmy Monsanto za 63 mld dolarów, na walnym zgromadzeniu w kwietniu br. akcjonariusze nie udzielili szefowi koncernu Wernerowi Baumannowi absolutorium. Był to ewenement – w historii koncernów notowanych w DAX nie zdarzyło się to jeszcze nigdy.

Tradycyjny koncern Bayer, wyrosły na giganta dzięki aspirynie, poważnie odczuł skutki sporów prawnych wokół popularnego herbicydu glifosatu, toczonych głównie w USA. W Unii Europejskiej z kolei już od dłuższego czasu toczy się dyskusja nad wprowadzeniem zakazu używania rozwiniętego przez Monsanto herbicydu. Także dlatego na dłuższą metę mogą być potrzebne alternatywne rozwiązania.

Glifosat nadal ważny

„Glifosat nadal będzie odgrywał ważną rolę w rolnictwie i palecie produktów oferowanych przez Bayera", zaznaczył w piątek koncern z Leverkusen. W USA jest konfrontowany z 13.400 skargami wniesionymi przeciwko niemu z powodu domniemanej szkodliwości herbicydu dla zdrowia. W połowie maja kalifornijski sąd skazał koncern na karę ponad 2 mld dolarów odszkodowania na rzecz chorego na raka małżeństwa. W dwóch wcześniejszych sprawach wyroki opiewały na 160 mln euro. Bayer wniósł już odwołania lub je zapowiedział, wielu ekspertów zakłada jednak, że najprawdopodobniej skończy się polubownymi porozumieniami pozasądowymi.

Bayer wielokrotnie wskazywał na liczne badania, które kwalifikują glifosat jako środek nieszkodliwy dla zdrowia i zamierza nadal stosować go w Unii Europejskiej. Ale w imię zapowiedzianej w piątek „przejrzystości” planuje projekt pilotażowy: badacze, organizacje pozarządowe i dziennikarze są zaproszeni do aktywnego uczestnictwa w naukowym procesie przygotowywania się do ponownego dopuszczenia glifosatu w UE, które jest oczekiwane w tym roku.

Bayern obiecał też poprawienie bilansu ekologicznego swoich produktów i do 2030 r. zamierza zmniejszyć o 30 procent oddziaływanie swoich produktów na środowisko. W tym celu koncern planuje rozwój nowych technologii, by zredukować ilość używanych środków chwastobójczych i umożliwić ich bardziej precyzyjne stosowanie. W krajach rozwijających się Bayer chce wprowadzać na rynek tylko produkty odpowiadające wymogom bezpieczeństwa obowiązującym w danym kraju.

(rtr, afp / stas)