Bawaria wprowadza powszechne testy na koronawirusa

Bawarska minister zdrowia Melanie Huml (CSU) ogłosiła w niedzielę (28.06.2020) „ofensywę testów na koronawirusa”. „Wszyscy mieszkańcy Bawarii będą mieli wkrótce możliwość przeprowadzenia testów u wyznaczonego lekarza, nawet nie mając objawów. Władze landowe pokryją koszty testów lub zostaną one przejęte przez kasy chorych.

Federalny minister zdrowia Jens Spahn (CDU) zareagował powściągliwie na inicjatywę Bawarii. – Powszechne testy mają sens, szczególnie dla ograniczenia regionalnych zarzewi infekcji – zaznaczył minister, wyjaśniając, że rząd w Berlinie dokonał przed kilkoma tygodniami korekty zasad testowania, a poszczególne landy mogą tę koncepcję uzupełniać własnymi działaniami. Jak zaznaczył w rozmowie z agencją DPA w niedzielę: - Każdy test to tylko wycinek sytuacji. Nie wolno ulegać złudnemu uczuciu bezpieczeństwa.

Ekspert ds. zdrowia partii SPD Karl Lauterbach domaga się natomiast wyraźnie ukierunkowanej strategii. Postępowanie Bawarii uważa on za zasadniczo słuszne. – Musimy tylko zadbać o to, by testowane były właściwe osoby i aby testy były tańsze – powiedział Lauterbach w rozmowie z grupą medialną Funke.

Jego zdaniem jesienią konieczne będą masowe testy. Istnieją bowiem obawy, że druga fala infekcji może rozwinąć się w wyniku lekkomyślnego zachowania ludzi w letnim sezonie podróży.

Premier Bawarii Markus Söder odrzucił krytykę ze strony federalnego ministra zdrowia Jensa Spahna (CDU) w sprawie planowanych powszechnych testów w Bawarii.

– To jedyna poważna opcja, bo testuje się za mało – powiedział szef CSU w Monachium w poniedziałek. Bawaria rozszerza ofertę testów teraz „nie czekając na niekończące się rozmowy o tym, kto poniesie koszty. Robimy to już teraz, bo jesteśmy przekonani, że obok utrzymywania dystansu socjalnego, testy są jedyną poważną szansą na przerwanie łańcucha infekcji”.

Krytyka ministra Spahna, że wiele testów na koronawirusa nie ma sensu, bo prowadzonych jest bez systematycznego podejścia, nie dotyczy Bawarii. – My właśnie opracowaliśmy taki system - podkreślił Söder.

(DPA/ma)