Bank Światowy: 200 mld USD na inwestycje na rzecz klimatu. „Ważny sygnał”

Blisko 200 mld dolarów (177 mld euro) mają otrzymać w latach 2021-2025 r. kraje rozwijające się na działania na rzecz ochrony klimatu. Jest to dwa razy więcej niż w obecnym pięcioleciu – zapowiedziała w poniedziałek (03.12.2018) Grupa Banku Światowego przy okazji rozpoczętego w Katowicach COP24. Jak podkreślono, jest to „ważny sygnał” w kierunku światowej społeczności, by zrobiła to samo.

– Jeżeli nie obniżymy teraz emisji i nie dostosujemy się (do skutków zmian klimatycznych), do 2030 r. setki milionów ludzi więcej będzie żyło w ubóstwie – ostrzegł ekspert Banku Światowego ds. klimatycznych John Roome. Ponadto w Afryce, Azji Południowej i Ameryce Łacińskiej będzie 133 mln uchodźców klimatycznych.

Skutki zmian klimatu uderzają w najbiedniejszych

Dyrektor zarządzająca Banku Światowego Kristalina Georgieva zwróciła uwagę, że w obliczu podnoszącego się poziomu mórz i oceanów, grożących katastrof powodzi i susz, trzeba zwalczać nie tylko „przyczyny” zmian klimatu. – Musimy dostosować się także do ich skutków, które często w najbardziej dramatyczny sposób dotykają najbiedniejszych na świecie – dodała Georgieva.

200 mld USD oznacza pomoc finansową w wysokości 40 mld USD rocznie, począwszy od roku 2021. Grupa Banku Światowego zadeklarowała wyasygnowanie połowy tej sumy. Na drugą połowę mają się złożyć w dwóch trzecich pieniądze z dwóch organizacji Grupy Banku Światowego, w jednej trzeciej chodzi o „zmobilizowany przez nią” kapitał prywatny.

Pomoc państw uprzemysłowionych

Państwa uprzemysłowione zadeklarowały wcześniej zwiększenie do 2020 r. do 100 mld dolarów rocznie pomocy dla krajów rozwijających się na przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych. Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w 2016 r. kwota ta wyniosła 48,5 mld dolarów i 56,7 mld w ubiegłym roku.

Kraje rozwijające się nalegają na bardziej wiążące zobowiązania krajów uprzemysłowionych. Te jednak domagają się zaangażowania sektora prywatnego i unikają składania długoterminowych zobowiązań.

Rozpoczęty w Katowicach szczyt klimatyczny ONZ (COP24), najważniejsze globalne forum dotyczące światowej polityki klimatycznej, potrwa do 14 grudnia.

