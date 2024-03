Baerbock: Putin chce fake newsami zniszczyć demokrację

Władimir Putin prowadzi swoją wojnę nie tylko przy użyciu sił zbrojnych, „ale także za pomocą fałszywych informacji, manipulacji i celowej interwencji” – powiedziała minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock gazetom z grupy medialnej Funke. To tylko przykład, jak prezydent na Kremlu „chce zniszczyć naszą demokrację”.

W środę (26.03.24) rząd Czech ogłosił, że ich służby specjalne zdemaskowały sieć propagandową finansowaną przez Moskwę, która wykorzystała działający w Pradze portal informacyjny „Voice of Europe”, aby w Unii Europejskiej podsycać nastroje przeciwko wsparciu Ukrainy w wojnie z Rosją. Ze względu na możliwą eskalację wojny w Ukrainie, Baerbock powiedziała: „W wojnie Putina brutalność nie zna już granic”. Zdaniem szefowej niemieckiej dyplomacji rosyjski prezydent daje jasno do zrozumienia, że „jest zamknięty na racjonalne argumenty i wartości humanitarne”. Odrzuca również negocjacje.

Propaganda wojenna Putina

Po ataku na salę koncertową Crocus City Hall pod Moskwą Putin osobiście wykorzystał żałobę i cierpienie w swoim kraju do prowadzenia propagandy wojennej – stwierdziła Baerbock w wywiadzie.

W wyniku zamachu terrorystycznego, do którego przyznało się tzw. Państwo Islamskie (IS), zginęły co najmniej 143 osóby. Pomimo przyznania się islamistów, Moskwa wskazuje na powiązania z Ukrainą.

Jak podkreśliła Baerbock, Niemcy i Europa nie pozwolą się zastraszyć kursem politycznym szefa Kremla. „Pokój i humanitaryzm w Europie możemy osiągnąć jedynie poprzez naszą własną siłę” – stwierdziła minister. Jak zaznaczyła w wywiadzie dla grupy medialnej Funke, zwycięstwo Putina stwarzałoby zagrożenie dla bezpieczeństwa w Europie i porządku międzynarodowego. Dlatego wsparcie dla Ukrainy jest „gwarancją naszego własnego bezpieczeństwa”.

Bez zachodnich żołnierzy

Szefowa niemieckiej dyplomacji ponownie wykluczyła wysłanie przez Zachód wojsk lądowych do Ukrainy. „Od samego początku jasno oświadczyliśmy, że nigdy na to nie pozwolimy i tego się trzymamy” – podkreśliła Baerbock.

Dyskusję na temat wysłania zachodnich żołnierzy do Ukrainy zapoczątkował w zeszłym miesiącu prezydent Francji Emmanuel Macron. Nie wykluczył on możliwości wysłania francuskich wojsk lądowych do Ukrainy i kilkakrotnie potwierdził to stanowisko. Liczne państwa zachodnie, w tym Niemcy, zdystansowały się od tego pomysłu.

(AfP/jar)

