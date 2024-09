Badanie: „Zapora ogniowa” przed AfD w gminach ma pęknięcia

Według opublikowanego w sobotę (14.09.2024) badania, często przywoływana „zapora ogniowa” między partiami głównego nurtu, a AfD ma w gminach pęknięcia, ale nadal jest w dużej mierze nienaruszona. Do takiego wniosku doszło Berlińskie Centrum Nauk Społecznych (WZB) w badaniu dotyczącym zachowań wyborczych we władzach samorządowych we wschodnich landach. „Ogólnie rzecz biorąc, zapora ogniowa jest znacznie bardziej stabilna niż się często zakłada” – powiedział gazecie „Süddeutsche Zeitung” współautor badania, Wolfgang Schroeder.

Taktyka normalizacji AfD nie działa

Schroeder i jego koledzy Daniel Ziblatt oraz Florian Borchert przeanalizowali 2.452 posiedzenia parlamentów w powiatach i miastach na prawach powiatu od połowy 2019 do połowy 2024 roku we wszystkich wschodnioniemieckich krajach związkowych. AfD złożyła tam 2 348 wniosków. W około 80 procent przypadków nie otrzymała żadnego wsparcia. W około 20 procent (484 przypadki) udowodniono współpracę z AfD pod względem treści. W około 10 procent (244 przypadki) doszło do współpracy, w której co najmniej pięciu posłów spoza AfD popierało tę partię. Jak wyjaśnił Wolfgang Schroeder: „Lokalna polityka charakteryzuje się poszukiwaniem konsensusu. 20 procent poparcia to niewiele”. Poparcie dla projektów AfD nie wzrosło na przestrzeni lat, a liczby nawet nieznacznie spadły.

Znaczące różnice regionalne - Turyngia na końcu

Według badania duże znaczenie ma również to, czy AfD przedstawiła swoją propozycję w kwestiach transportowych (między innymi stosunkowo wysokie poparcie), czy też w kwestiach azylu, migracji lub bezpieczeństwa (niskie poparcie).

„Lokalni politycy w radach okręgowych i samodzielnych miastach są najwyraźniej dobrzy w rozróżnianiu, gdzie wyjątkowo głosują za wnioskami AfD, a gdzie nie” – powiedział Schroeder.

Naukowcy odkryli znaczne różnice regionalne. Do największej współpracy niekoniecznie dochodzi w regionach o najsilniejszej obecności tej populistycznej partii. Według badania najwyższy wskaźnik współpracy odnotowano w Saksonii-Anhalt, gdzie 27 procent wniosków AfD otrzymało wsparcie od innych partii.

Drugi najwyższy wskaźnik odnotowano w Saksonii (22,4 proc.) Kolejne miejsca zajęły Meklemburgia - Pomorze Przednie (19,4 proc.), Brandenburgia (18,3 proc.) i Turyngia (16 proc.). Naukowcy stwierdzili również wyższy wskaźnik zatwierdzania wniosków AfD w regionach wiejskich niż w miastach.

W pojedynczych przypadkach do współpracujących z AfD należeli także posłowie z mniejszych partii, takich jak na przykład skrajnie prawicowa partia Die Heimat (była NPD). W większości przypadków jednak nie można było ustalić, która partia współpracowała z AfD, ponieważ wyniki głosowań na poziomie powiatów nie były rejestrowane według frakcji.

