Badanie: skrajnie prawicowe poglądy wyborców AfD

Wrogość wobec obcokrajowców i sentyment do autorytaryzmu są częściej rozpowszechnione wśród wyborców Alternatywy dla Niemiec (AfD) niż u wyborców innych dużych partii politycznych w Niemczech. Wynika tak z sondażu przeprowadzonego przez Fundację Bertelsmanna.

Aby zmierzyć nastawienia uchodzące za skrajnie prawicowe, przepytano w reprezentatywnym badaniu internetowym ponad 10 tys. osób. Musiały one odnieść się do wypowiedzi typu „Potrzebujemy wodza, który dla dobra Niemiec twardą ręką rządzi wszystkimi” albo „Niemcy są, z powodu zbyt wielu obcokrajowców, w niebezpiecznym stopniu pod obcymi wpływami”.

Z badania wynika, że pozycje skrajnie prawicowe widać u 29 procent uczestników badania, którzy deklarowali, że są wyborcami AfD. Wśród wyborców CDU i CSU było ich 6 procent. Jeszcze mniej, bo 5 procent, było wśród wyborców Lewicy i FDP. Wśród zwolenników socjaldemokratycznej SDP 4 procent. Najmniej – 2 procent – wśród wyborców Zielonych.

Z sondażu wynika ponadto, że wyraźnie albo przynajmniej częściowo populistyczne nastawienie ma aż 73 procent wyborców AfD.

Postępująca radykalizacja

Analizując wyniki autor badania Robert Vehrkamp powiedział, że o ile sukces AfD w wyborach parlamentarnych w 2017 roku to przede wszystkim efekt prawicowo-populistycznej mobilizacji wyborców wywołanej kryzysem migracyjnym, to obecnie AfD jest partią, której większość wyborców nastawiona jest jednoznacznie albo w sposób ukryty skrajnie prawicowo.

Analizując ogół wyborców w Niemczech autorzy badania stwierdzają, że 7,7 procent ankietowanych prezentuje skrajnie prawicowy światopogląd. Zdecydowanie bardziej rozpowszechnione są za to poglądy szowinistyczne.

Do tej kategorii badacze zaliczają choćby pragnienie „większej odwagi do wyrażania mocnego narodowego poczucia” czy „twardego i energicznego forsowania niemieckich interesów wobec zagranicy”. Takich priorytetów w niemieckiej polityce życzy sobie ponad 60 procent wyborców liberalnej FDP. Wśród zwolenników AfD było to 90 procent. Na drugim biegunie znowu są Zieloni. Nastawienie szowinistyczne stwierdzono w badaniu u 34 procent zwolenników tej partii.

