Badanie: bardzo niskie ryzyko infekcji w przedszkolach

Ryzyko zarażenia się koronawirusem przez dzieci w przedszkolach jest bardzo niskie – wynika z badania przeprowadzonego przez niemieckich naukowców. Spośród ponad 800 dzieci w wieku przedszkolnym, będących przez wiele tygodni pod obserwacją specjalistów w landzie Hesja w Niemczech, żadne nie zaraziło się wirusem Sars-Cov-2.

Kierująca projektem prof. Sandra Ciesek powiedziała gazecie „Die Zeit”, że sama jest zaskoczona wynikami. – Kiedy latem zaczęliśmy nasze badanie, myśleliśmy, że przedszkola będą ważnym rezerwuarem zarazków, z których potem dalej się roznoszą – przyznała.

Ciesek zapewnia, że badanie jest wiarygodne. W jego ramach analizowano m.in. próbki kału. – Wirusa można wykryć w stolcu o wiele dłużej niż w drogach oddechowych, czasami nawet przez całe tygodnie. Mimo to, nie stwierdziliśmy jego obecności w żadnej z próbek – dodała. Naukowcy potwierdzili jedynie dwa zachorowania u opiekunek, co pozwala przypuszczać, że to częściej dorośli są źródłem choroby w przedszkolach.

Ryzyko rośnie z wiekiem

Badaczka oceniła, że ryzyko zarażenia się w przedszkolach jest niższe niż w szkołach podstawowych, a ryzyko zachorowania w szkole podstawowej niższe niż w ponadpodstawowej. Nie oznacza to jednak, że można zupełnie beztrosko traktować przedszkola. – Także dzieci mogą się zarażać, także dzieci mogą ciężko chorować, choć dużo rzadziej – powiedziała.

W badaniu wzięło udział 825 dzieci i 372 dorosłych z 50 przedszkoli w Hesji. W projekt zaangażowany był m.in. Instytut Wirusologii Medycznej Kliniki Uniwersyteckiej we Frankfurcie nad Menem.

(epd/szym)