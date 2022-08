Badania: Jazda rowerem sposobem na redukcję emisji CO2

Czasopismo fachowe „Communications Earth and Environment” opublikowało badania, których celem jest pokazanie, jak ważną rolę w redukcji emisji CO2 odgrywa korzystanie w ruchu ulicznym z rowerów – powiedział agencji AFP autor badania Gang Liu z duńskiego Uniwersytetu Zielonych Technologii.

Zdaniem naukowca w trwającej aktualnie debacie całą uwagę skupiono dotychczas na zaletach samochodów elektrycznych. Tymczasem tylko codzienna jazda na rowerze może doprowadzić do masowej redukcji emisji CO2. Przy tym w badaniu nie wzięto wcale pod uwagę korzyści dla zdrowia oraz poprawy jakości powietrza.

W tym kontekście badanie nawiązuje do Holandii i Danii. Holendrzy pokonują codziennie odległość 2,6 km, a Duńczycy 1,6 km. Jak wynika z obliczeń naukowców, gdyby wszyscy jeździli na rowerze tyle, ile Duńczycy, rocznie udałoby się zaoszczędzić 414 ton dwutlenku węgla, co odpowiada rocznej emisji CO2 w Wielkiej Brytanii. W przypadku 2,6 km, które pokonują codziennie Holendrzy, można by nawet zmniejszyć emisję o 686 ton rocznie.

Jedną z przyczyn globalnego ocieplenia jest globalny transport, który odpowiada za jedną czwartą rocznych emisji CO2. Połowa tych emisji pochodzi obecnie od samochodów.

Więcej rowerów niż samochodów

W badaniu przetworzono dane, które międzynarodowy zespół badaczy gromadził od początku lat 60. w pierwszej na świecie bazie danych dotyczących posiadania i użytkowania rowerów w 60 krajach. Według naukowców liczba rowerów wyprodukowanych w latach 1962 – 2015 przerosła liczbę samochodów. Tylko na Chiny - jednego z największych sprawców emisji CO2 na świecie - przypada prawie dwie trzecie ze 123 mln rowerów wyprodukowanych w 2015 roku.

Tym niemniej w badanych krajach wskaźnik wykorzystania roweru w codziennych przejazdach wynosił średnio tylko pięć procent. A w niektórych krajach, jak np. w USA, rowerów jest dużo, ale ich właściciele traktują jazdę na rowerze bardziej jako sposób spędzania wolnego czasu, niż jako codzienny środek lokomocji i często nawet krótkie odległości pokonują samochodem.

Teraz jazda rowerem po Berlinie to frajda

(Afp/jar)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>