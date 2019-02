Społeczeństwo

Badacze alarmują: Himalaje i Hindukusz topnieją

Co najmniej jedna trzecia lodowców Himalajów i Hindukuszu zniknie do końca tego stulecia – nawet, jeżeli osiągniemy ambitne cele porozumienia paryskiego. Oznacza to zagrożenie dla życia 1,9 mld ludzi.

W przypadku najgorszego scenariusza, jeżeli do końca stulecia ludzkość nie zdoła ograniczyć globalnego ocieplenia, stopnieją nawet dwie trzecie lodowców Himalajów i Hindukuszu, ostrzega raport Międzynarodowego Centrum ds. Zintegrowanego Rozwoju Obszarów Górskich (ICIMOD) z siedzibą w stolicy Nepalu, Katmandu. – Globalne ocieplenie zmieni pokryte lodowcami szczyty pasm Himalajów i Hindukuszu i w ciągu niespełna stulecia pozostawi w ośmiu krajach gołe skały – powiedział kierujący zespołem autorów raportu Philippus Wester z ICIMOD. W grudniu 2009 rząd Nepalu obradował u stóp Mount Everestu, by zwrócić uwagę światowej opinii na zagrożenia związane z ociepleniem klimatu Nawet, jeżeli zostaną osiągnięte założenia porozumienia paryskiego i globalne ocieplenie utrzyma się na poziomie 1,5 st. Celsjusza, w tym regionie zniknie ponad połowa lodowców – ostrzega raport. Lodowce są źródłem wody pitnej dla blisko 1,9 mieszkańców regionu, zarówno w górach, jak wzdłuż rzek. Powodzie i zanieczyszczenie powietrza Na potrzeby badań, na których opiera się raport, pracowało przez pięć lat ponad 350 naukowców z 22 krajów analizujących skutki zmian klimatycznych w Afganistanie, Bangladeszu, Bhutanie, Chinach, Indiach, Mjanmie, Nepalu i Pakistanie. Efektem topnienia lodowców są m.in. lawiny błotne, jak ta w „krainie wysokich przełęczy” Ladakh, która zeszła w sierpniu 2010 pociągając za sobą życie setek ludzi Na ich terenach rozciągają się najwyższe na świecie pasma górskie, Himalaje i Hindukusz, których lodowce zaopatrują w wodę gigantyczne rzeki, takie jak Ganges, Irawadi, Indus, Jangcy i Mekong. Wszystkie są źródłem wody dla miliardów ludzi. Wyniki raportu są „alarmujące”, zwłaszcza dla ludzi żyjących w regionach dolnych biegów tych rzek, ostrzega Saleemul Huq, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Środowiska i Rozwoju w stolicy Bangladeszu Dhace. Topnienie lodowców niesie z sobą nie tylko ryzyko załamania się zaopatrzenia w wodę pitną, żywność i energię elektryczną, ale także groźbę gigantycznych powodzi. Dodatkowym efektem topnienia lodowców są uwalniane z lodu cząsteczki zanieczyszczeń przedostające się do powietrza (i znowu je zanieczyszczające) i groźba ekstremalnych zjawisk pogodowych. (dpa, tagesschau.de / stas)

