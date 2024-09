Azyl w Europie: mniej wniosków, więcej uznanych za uchodźców

Azyl od dawna jest jedną z głównych kwestii spornych w Europie. Do końca czerwca przybyło nieco mniej ubiegających się o jego przyznanie niż przed rokiem, ale więcej z nich go dostało i zostało uznanych za uchodźców.

Liczba ludzi szukających azylu w Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii spadła nieznacznie w pierwszej połowie roku, ale nadal wynosi ponad pół miliona. Agencja Unii Europejskiej do spraw Azylu (AUEA), że od stycznia do końca czerwca naliczyła łącznie 513 tysięcy nowych wniosków. W porównaniu z pierwszą połową 2023 roku oznacza to spadek o sześć tysięcy.

Statystyka obejmuje dane ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, a także z Norwegii i Szwajcarii. Najwięcej wniosków, bo 124 tysiące, ponownie zarejestrowano w Niemczech. To prawie jedna czwarta całkowitej liczby próśb o azyl złożonych we wszystkich 29 państwach regionu. Władze niemieckie otrzymały jednak według unijnej agencji około 30 tysięcy wniosków mniej niż w tym samym czasie przed rokiem. Do końca roku AEUA spodziewa się ponad miliona wniosków na całym obszarze objętym badaniem.

Najwięcej zgłoszeń z Syrii i Afganistanu

W pierwszym półroczu tego roku najwięcej ubiegających się o azyl pochodziło z ogarniętej wojną domową Syrii (71 tysięcy, wzrost o siedem procent), oraz z Afganistanu (45 tysięcy, o 18 procent mniej niż przed rokiem). Z Wenezueli wniosek złożyło 37 tysięcy ludzi, prawie wszyscy w Hiszpanii. Liczby te nie obejmują około 4,5 miliona osób z Ukrainy, które wskutek rosyjskiej agresji szukały schronienia w Unii Europejskiej i otrzymały ochronę tymczasową.

Stałe kontrole na granicy z Niemcami To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dane dla Niemiec nieznacznie różnią się od podawanych przez Federalny Urząd do spraw Migracji i Uchodźców (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF) w Norymberdze. W liczbach bezwzględnych na drugim miejscu w ogólnoeuropejskim porównaniu znalazła się Hiszpania, gdzie ubiegający się o azyl złożyli w pierwszej połowie roku 88 tysięcy wniosków, czyli podobnie jak przed rokiem. Tuż za nią uplasowały się Włochy z 85 tysiącami wniosków, co jednak oznacza znaczący wzrost zgłoszeń, bo o około jedną trzecią. W przeliczeniu na jednego mieszkańca na pierwszym miejscu plasuje się mały Cypr, gdzie o azyl prosiło 4900 ludzi. W tej statystyce nie zostały uwzględnione dane z Wielkiej Brytanii, która już nie należy do Unii Europejskiej.

46 procent uznanych uchodźców

W porównaniu z poprzednimi latami znacznie więcej osób starających się o azyl zostało uznanych za uchodźców. Tak zwany wskaźnik pozytywnych decyzji wyniósł 46 procent w pierwszej instancji. Radzenie sobie z imigrantami, którzy chcą przedostać się do Europy, jest od dziesięcioleci jedną z głównych spornych kwestii w polityce europejskiej. Pod koniec ubiegłego roku Unia Europejska zdecydowała się na daleko idącą reformę swojego wspólnego systemu azylowego, znacznie zaostrzając przepisy dotyczące nielegalnych imigrantów. W przyszłości ludzie, którzy mają niewielkie szanse na uznanie za uchodźców, będą przechodzić przyspieszone procedury na zewnętrznych granicach Unii.

(DPA/pedz)