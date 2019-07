Awantura o wieprzowinę w niemieckich przedszkolach. "Chybiony strzał"

W piśmie skierowanym do rodziców podkreślono, że poruszenie opinii publicznej spowodowało odejście od pomysłu. Temat ma powrócić na zebraniu otwierającym w sierpniu nowy rok przedszkolny.

Jak wcześniej donosił dziennik „Bild”, dwa lipskie przedszkola uznały, że „z szacunku dla zmieniającago się świata” dzieci będą dostawać posiłki bez wieprzowiny i wyrobów pochodnych. Według gazety, miało to związek z dwojgiem muzułmańskich dzieci w obu placówkach. Już po pierwszych doniesieniach wybuchła w niemieckich mediach społecznościowych gorąca dyskusja na ten temat.

Kanapka z bekonem lub szynką może być, jak się okazuje, kontrowersyjna

"Coraz większy nacisk"

Do dyskusji włączył się Niemiecki Związek Nauczycieli (DL). Jego przewodniczący, Heinz-Peter Meidinger, w wywiadzie dla Katolickiej Agencji Informacyjnej KNA przyznał, że w niemieckich przedszkolach i szkołach odczuwalny jest coraz większy nacisk ze strony środowisk muzułmańskich. Islamskie grupy interesów, stowarzyszenia przy meczetach, związki i grupy rodziców, lokalne lub regionalne, „o wiele mocniej i bardziej jawnie niż wcześniej” wyrażają swoje zdanie. Dotyczy to między innymi coraz częstszych próśb o uwzględnienie ramadanu w systemie szkolnym, na przykład poprzez rezygnację z imprez sportowych lub zadawanie mniejszej ilości pracy domowej.

Heinz-Peter Meidinger podkreślił, że lipskie przedszkola nie stanowią jednostkowego przypadku. – W szkołach o dużej liczbie dzieci muzułmańskich jest wiele stołówek i kiosków z jedzeniem, które albo otwarcie albo po cichu zmodyfikowały swoją ofertę. W gruncie rzeczy nie stanowi problemu to, że stołówki dostosowują się do potrzeb uczniów. Problem jednak pojawia się wtedy, gdy niemuzułmańska mniejszość musi się temu całkowicie podporządkować i już nie ma dla niej alternatywnej oferty z jedzeniem.

Przewodniczący Niemieckiego Związku Nauczycieli Heinz-Peter Meidinger

"Chybiony strzał"

Lipska Diakonia tymczasem poinformowała, że wieprzowina nie zostanie wykreślona z tamtejszych ewangelickich placówek przedszkolnych. Jest tam bowiem – jak podkreślono – duży wybór potraw i każdy może mieć menu dostosowane do swoich potrzeb: osoby religijne, wegetarianie, alergicy.

Głos w debacie zabrała też Centralna Rada Żydów, przestrzegając przed zbyt przesadzonymi reakcjami. „Ostatnie, czego potrzebujemy, to nagonka na mniejszości, tylko dlatego, że w jednej placówce planowano zmiany w menu”, powiedział agencji DPA przewodniczący Rady, Josef Schuster. Uznał jednak za pozytywny sygnał większą niż wcześniej wrażliwość i uwzględnianie potrzeb religijnych mniejszości. „Niemniej uważam, że zakaz wieprzowiny był chybionym strzałem" – dodał.

Josef Schuster, przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech

Tymczasem rzecznik komisji ds. wychowania, młodzieży i rodziny w rządzie miasta-landu Berlina, Martin Klesmann, oświadczył, że nic mu nie wiadomo o problemie wieprzowiny w berlińskich przedszkolach. Dodał, że władze Berlina nie wydały żadnych wiążących wytycznych dotyczących tego tematu. Jak dodał, w Berlinie są szkoły, gdzie podaje się mięso wieprzowe i takie, gdzie z niego zrezygnowano. Berlin ponadto trzyma się zaleceń Niemieckiego Towarzystwa Żywieniowego (die Deutsche Gesellschaft für Ernährung / DGE), że dziecko powinno dostawać mięso maksymalnie dwa razy w tygodniu.

Pomysł wycofania wieprzowiny ze przedszkolnego menu skrytykowali przedstawiciele AfD oraz CDU.

Związek Niemieckich Dostawców Żywności dla Szkół i Przedszkoli (Der Verband Deutscher Schul- und Kitacaterer / VDSKC) nie rozumie poruszenia planami rezygnacji z wieprzowiny w menu dla przedszkolaków. Przy cenie, zależnie od landu wahającej się od 2 do 4 euro za posiłek w przedszkolu, można użyć mięsa jedynie średniej jakości – powiedział szef VDSKC Rolf Hoppe w rozmowie z agencją EPD w Berlinie. Jak dodał, to wyjdzie dzieciom tylko na lepsze, by za tę cenę jadły różnorodne warzywa zamiast taniego mięsa.

