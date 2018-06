Austria: Policjanci i żołnierze ćwiczą odpieranie uchodźców

Około 500 policjantów i 200 żołnierzy austriackich ćwiczy na granicy ze Słowenią odpieranie nielegalnych migrantów. – Państwo, które w razie czego nie potrafi efektywnie chronić swoich granic, straci swoją wiarygodność – powiedział dziennikarzom w przygranicznym Spielfeld minister spraw wewnętrznych Austrii Herbert Kickl.

Przyczyną niemiecki spór

Z kolei wicekanclerz Austrii Heinz-Christian Strache przyznał w wywiadzie z „Bildem”, że ćwiczenia są jasnym sygnałem, że nie dojdzie już do utraty kontroli i samowolnego przekraczania granic tak jak w szczytowym okresie kryzysu migracyjnego w 2015 r. Kontekstem ćwiczeń na granicy ze Słowenią jest „wywołana przez Niemcy debata o na temat zamykania granic wewnętrznych w Europie”. Dalszym powodem, który wymienił Strache, jest „aktualny rozwój sytuacji na szlakach uchodźczych na Bałkanach”.

Odsyłanie migrantów z granic

Bawarska CSU chce, by w wewnętrznym sporze z CDU Angeli Merkel dotyczącym odsyłania nielegalnych migrantów z niemieckich granic, do 1 lipca osiągnąć porozumienie na szczeblu europejskim co do przepływu migrantów w UE. Inaczej niemiecki minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer (CSU) zacznie odsyłać migrantów zarejestrowanych już w innych krajach. Wprawdzie nie wiadomo jeszcze, jak to ma przebiegać w praktyce, ale Seehofer cieszy się poparciem austriackiego rządu. Kanclerz Niemiec Angela Merkel ostrzega jednak przed wprowadzaniem „unilateralnych rozwiązań” i pod presją czasu zabiega o wypracowanie europejskiego rozwiązania.

(dpa, afp/dom)